Κυριάκος Μητσοτάκης: «Απόβαση» στα… κάστρα Σαμαρά και Καραμανλή σε 72 ώρες

«Απόβαση» σε δύο… κάστρα- το ένα νότιο και το άλλο βόρειο- μέσα σε 72 ώρες κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόσω συνεχίζεται παρασκηνιακά η γαλάζια εκστρατεία περιχαράκωσης παραδοσιακών πλην απογοητευμένων από την κυβέρνηση ψηφοφόρων της ΝΔ.

Περίπου τριάμισι χρόνια από την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς μοιράζονταν μεζέδες σε ένα από τα στέκια του πρώην πρωθυπουργού στην Καλαμάτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει για πρώτη φορά σήμερα στη Μεσσηνία. Όχι μόνο επέλεξε να παρευρεθεί και να μιλήσει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, απευθυνόμενος στους δημάρχους της χώρας ενόψει των εκλογών, αλλά προγραμμάτισε να βρεθεί από νωρίς στα σαμαρικά εδάφη για μπαράζ επισκέψεων (κοινωνικές δομές, παραγωγικές εγκαταστάσεις, έργα υποδομών σε Καλαμάτα, Οιχαλία, Μεγαλόπολη), σε μια φάση που το ενδοπαραταξιακό μέτωπο έχει αναζωπυρωθεί με την τελευταία δημόσια ανταλλαγή πυρών μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά σχετικά με τη διαχείριση της Τουρκίας.

«Παρέλαση» υπουργών

Για το Μαξίμου η Μεσσηνία αποτελεί έναν από τους δύσκολους εκλογικούς γρίφους, εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης του κόμματος Σαμαρά. Και ήδη αποτελεί την περιοχή που η ΝΔ πιέζεται δημοσκοπικά περισσότερο από ό, τι σε όλη την υπόλοιπη Πελοπόννησο, λόγω της ισχυρής σαμαρικής βάσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», η κυβερνητική εκπροσώπηση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ είναι ισχυρή με συμμετοχή 12 υπουργών και υφυπουργών, συμπεριλαμβανομένων του Κυριάκου Πιερρακάκη, του Θοδωρή Λιβάνιου, του Σταύρου Παπασταύρου, της Νίκης Κεραμέως, του Μαργαρίτη Σχοινά.

Επόμενος σταθμός οι Σέρρες

Επόμενος σταθμός την Κυριακή οι Σέρρες– σημείο αναφοράς του άλλου πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή– καθώς προτίθεται να παρευρεθεί σε εκδηλώσεις με αφορμή την επιστροφή στη Μητρόπολη Σερρών των κειμηλίων που προβλέπει η διαδικασία ανταλλαγής που η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε με την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Κατανόησης με τη Βουλγαρία.

Αυτή η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη εντάσσεται στη «γαλάζια» επιχείρηση «Κεντρική Μακεδονία», δηλ. στη συστηματική προσπάθεια μπλοκαρίσματος των διαρροών ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ.