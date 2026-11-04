Άδωνις Γεωργιάδης: «Επικοινωνιακό πυροτέχνημα» η πρόταση Βελόπουλου για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Αλέξη Τσίπρα

«Επικοινωνιακό πυροτέχνημα» χαρακτήρισε την πρόταση της Ελληνικής Λύσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρεμβαίνοντας στην εκπομπή «Μετά τις Ειδήσεις» της ΕΡΤ3, αναφορικά με το ζήτημα της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα το 2019.

«Ο κ. Βελόπουλος είναι πολύ καλός στην επικοινωνία και πολύ καλός λαϊκιστής. Δεν είναι πολύ καλός στα νομικά. Ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός έως το 2019. Η αλλαγή του Συντάγματος που απάλειψε την πενταετή παραγραφή ψηφίστηκε το 2020. Άρα όλα τα ενδεχόμενα αδικήματα που έχει διαπράξει ο κ. Τσίπρας ως Πρωθυπουργός έχουν παραγραφεί», υποστήριξε ο υπουργός, εξηγώντας ότι κατά συνέπεια «για τον κ. Τσίπρα δεν μπορεί να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή ελλείψει αντικειμένου».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «η Βουλή δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως», ξεκαθαρίζοντας πως «οι δικαστικοί είναι υποχρεωμένοι να το στείλουν (σ.σ. το αίτημα της Προανακριτικής στη Βουλή) αμελλητί χωρίς δικαστική αξιολογική κρίση».