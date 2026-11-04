Ζοσέ Μουρίνιο: Τα εγκωμιαστικά σχόλια του «Special One» για την ΑΕΚ – «Είναι μια σπουδαία ομάδα, μας δυσκόλεψε σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 3-2 της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά τον αγώνα, ο Ζοσέ Μουρίνιο εξήρε την εμφάνιση της Ένωσης και ξεχώρισε την απόδοση του Λούκα Γιόβιτς.

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Αθλητισμός

Ζοσέ Μουρίνιο, ΑΕΚ, Ρεάλ Μαδρίτης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ζοσέ Μουρίνιο αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ΑΕΚ μετά την επικράτηση της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια, χαρακτηρίζοντας την Ένωση «σπουδαία ομάδα».
  • Στις δηλώσεις του αποκάλυψε ότι μετέφερε την άποψή του τόσο στον Μάρκο Νίκολιτς όσο και στον Χαβιέρ Ριμπάλτα, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Μαδριλένοι.
  • Παράλληλα, ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε στην απόδοση του Λούκα Γιόβιτς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ικανότητά του να κινείται στον αγωνιστικό χώρο.

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Ο Ζοσέ Μουρίνιο αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ΑΕΚ μετά την επικράτηση της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια, χαρακτηρίζοντας την Ένωση «σπουδαία ομάδα» και επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Μαδριλένοι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Πορτογάλος προπονητής αποκάλυψε ότι μετέφερε την άποψή του τόσο στον Μάρκο Νίκολιτς όσο και στον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα. Παράλληλα, στάθηκε στην απόδοση του Λούκα Γιόβιτς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ικανότητά του να κινείται στον αγωνιστικό χώρο.

«Αυτή η ΑΕΚ είναι μια σπουδαία ομάδα. Το είπα στον Μάρκο Νίκολιτς και στον τεχνικό διευθυντή της ότι θα είμαι ειλικρινής. Η ΑΕΚ έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι, μια εξαιρετική εμφάνιση. Αν η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε τόσο πολύ, είναι επειδή η ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό ματς.

Μας δυσκόλεψε σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση, ενώ ξεχώρισε και ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ξέρει πολύ καλά πώς να κινείται στον χώρο», δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

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