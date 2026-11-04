ΠΑΟΚ: Πλήγμα στον «δικέφαλο του Βορρά» με τον Τσέντι Όσμαν – Υπέστη ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

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Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί τις προσεχείς ημέρες ο Τσέντι Όσμαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο, όπως ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.

Ο Τούρκος φόργουορντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και υποβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11) σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε το μέγεθος του τραυματισμού του.

Η χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του παίκτη και το διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο Cedi Osman υπέστη ρήξη μηνίσκου.

Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Cedi Osman, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.

Σύσσωμη η ομάδα μας βρίσκεται στο πλευρό του Cedi Osman, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».