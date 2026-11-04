«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Τέξας έγινε μπλε»: Πανηγυρισμοί για τη διπλή ιστορική νίκη των Δημοκρατικών

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Μια ιστορική εκλογική ανατροπή σημειώθηκε στο Τέξας, όπου οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να επικρατήσουν σε εκλογές σε επίπεδο πολιτείας για πρώτη φορά έπειτα από 32 χρόνια, καταφέρνοντας ένα ισχυρό πλήγμα στους Ρεπουμπλικανούς και στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζέιμς Ταλαρίκο εξελέγη στη Γερουσία των ΗΠΑ, ενώ η Τζίνα Ινοχόσα έγινε η πρώτη γυναίκα λατινοαμερικανικής καταγωγής που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της πολιτείας.

Σύμφωνα με τον Guardian, η νίκη των δύο Δημοκρατικών υποψηφίων έβαλε τέλος σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είναι απίστευτο! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Τέξας βάφτηκε μπλε!», δήλωσε ενθουσιασμένη η 44χρονη Τίφανι Ντάνσμορ, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης Austin Scavenger Hunt, καθώς παρακολουθούσε τα εκλογικά αποτελέσματα στο Όστιν.

Πανηγυρισμοί στο Όστιν – «Μια νίκη στο μέγεθος του Τέξας»

Η ατμόσφαιρα στο Όστιν θύμιζε μεγάλη γιορτή. Στην πλατεία του Long Center for the Performing Arts είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες υποστηρικτές των Δημοκρατικών, παρακολουθώντας τα αποτελέσματα στις γιγαντοοθόνες.

Φορτηγά που πωλούσαν τάκος, πάγκοι με χειροποίητα κεραμικά και μικροπωλητές που κεντούσαν μαντίλια επί τόπου συνέθεταν το σκηνικό της εκλογικής βραδιάς.

Καθώς τα αποτελέσματα έδειχναν ότι οι Δημοκρατικοί επικρατούσαν σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών σε ολόκληρη τη χώρα, η αισιοδοξία μεγάλωνε.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, τοπική ώρα, όταν επιβεβαιώθηκε η νίκη των Δημοκρατικών στο Τέξας, η πλατεία ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Υποστηρικτές του Ταλαρίκο, φορώντας μπλουζάκια με το όνομά του, σήκωναν τα χέρια ψηλά και αγκαλιάζονταν, ενώ οδηγοί αυτοκινήτων κορνάριζαν στους γύρω δρόμους.

Για τους Δημοκρατικούς, η επικράτηση σήμανε το τέλος μιας μακράς περιόδου διαδοχικών εκλογικών απογοητεύσεων στην πολιτεία.

Jubilant supporters in Austin, Texas, cheered as James Talarico won the US Senate race, according to media projections, defeating Trump-backed Ken Paxton and ending Democrats’ 32-year statewide losing streak https://t.co/r5lrPtdOV8 https://t.co/jYBqBNNx6i — Reuters (@Reuters) November 4, 2026

Ο Ταλαρίκο νίκησε τον εκλεκτό του Τραμπ – Η Ινοχόσα εκθρόνισε τον Άμποτ

Ο Τζέιμς Ταλαρίκο κατάφερε να νικήσει τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον, υποψήφιο που είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και είχε βρεθεί στο επίκεντρο σειράς σκανδάλων.

Η επικράτησή του συνέβαλε καθοριστικά στην ανάκτηση του ελέγχου της αμερικανικής Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς.

Ο Ταλαρίκο έγινε παράλληλα το νεότερο μέλος της Γερουσίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Guardian.

Από την πλευρά της, η Τζίνα Ινοχόσα κατάφερε να νικήσει τον απερχόμενο Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, μία από τις ισχυρότερες πολιτικές προσωπικότητες του Τέξας, ο οποίος διεκδικούσε μια ιστορική τέταρτη θητεία.

Η εκλογή της Ινοχόσα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη Λατίνα που αναλαμβάνει το αξίωμα του κυβερνήτη της πολιτείας.

Austin Texas sounds like an Eastern European city that just overthrew a dictator https://t.co/7q492iqGwh — Conor Rogers (@conorjrogers) November 4, 2026

Από το 1988 είχε να εκλεγεί Δημοκρατικός γερουσιαστής στο Τέξας

Η έκταση της ανατροπής γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν εξεταστεί η πρόσφατη εκλογική ιστορία του Τέξας.

Ο τελευταίος Δημοκρατικός που είχε εκλεγεί γερουσιαστής στην πολιτεία ήταν ο Λόιντ Μπέντσεν το 1988, έναν χρόνο πριν από τη γέννηση του Ταλαρίκο.

Αντίστοιχα, η τελευταία Δημοκρατική που είχε κερδίσει τις εκλογές για το αξίωμα του κυβερνήτη ήταν η Αν Ρίτσαρντς το 1990.

Η τελευταία νίκη των Δημοκρατικών σε εκλογές πολιτειακού επιπέδου είχε καταγραφεί το 1994.

Έκτοτε, το Τέξας αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα εκλογικά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, με τις προσπάθειες των Δημοκρατικών να ανατρέψουν την κυριαρχία τους να καταλήγουν επανειλημμένα σε αποτυχία.

Η ταυτόχρονη επικράτηση του Ταλαρίκο και της Ινοχόσα στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου σηματοδοτεί πλέον μια ιστορική αλλαγή στις πολιτικές ισορροπίες της πολιτείας, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των Δημοκρατικών στη φετινή εκλογική αναμέτρηση.