Τουρκία: Ανησυχία για τα F-35 μετά την ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές

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Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Τουρκία για το μέλλον των σχέσεων της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον, μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και το «γαλάζιο τσουνάμι» των Δημοκρατικών.

Υπάρχουν φόβοι στην Τουρκία πως η αποδυνάμωση του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να δυσκολέψει την προώθηση των τουρκικών αιτημάτων στην άμυνα και να ενισχύσει τη διπλωματική θέση της Ελλάδας και της Κύπρου.

Οι τουρκικές εφημερίδες, με αιχμηρούς και ενίοτε ειρωνικούς χαρακτηρισμούς, κάνουν λόγο για «συντριβή Τραμπ» και για «γαλάζιο τσουνάμι». Ο τουρκικός τύπος αναρωτιέται «τι περιμένει τον Τραμπ τώρα;» και κυρίως πώς θα διαμορφωθούν οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις.

Η νέα σύνθεση του Κογκρέσου αφαιρεί τα διπλωματικά ερείσματα που είχε αποκτήσει η ‘Άγκυρα λόγω της προσωπικής σχέσης του Ερντογάν με τον Τραμπ.

Τι εκτιμά το τουρκικό Ινστιτούτο Κοινωνικών Μελετών

Όπως εκτιμά το τουρκικό Ινστιτούτο Κοινωνικών Μελετών, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, οι κυρώσεις CAATSA και η προμήθεια αμερικανικών κινητήρων για το KAAN ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετα νομοθετικά εμπόδια.

Την εκτίμηση ότι ενδέχεται να ενισχυθούν οι αμερικανικές αντιδράσεις απέναντι στη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις τουρκικές πολιτικές στην ανατολική Μεσόγειο, εκφράζει ο αρθρογράφος της «Σαμπάχ», Μελίχ Αλτινόκ.

Γενικότερα, η φιλοκυβερνητική πλευρά προτιμά να βλέπει ακόμη το ποτήρι μισογεμάτο και δεν αναμένει άμεσες ανατροπές στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις και κατ’ επέκταση στην πολιτική στην ανατολική Μεσόγειο, τοποθετώντας πιθανές ουσιαστικότερες μεταβολές μετά τις επόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Μέχρι τότε, η Άγκυρα αναμένεται να επιδιώξει τη διατήρηση της προνομιακής επικοινωνίας Ερντογάν-Τραμπ, επιχειρώντας παράλληλα να προσαρμοστεί σε ένα ισχυρότερο και ενδεχομένως πιο απαιτητικό Κογκρέσο.