Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: «Βαρέλι χωρίς πάτο το rebranding»

Κυβερνητικές πηγές εξαπολύουν σφοδρά πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ένα «rebranding» που εξελίσσεται σε πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο, με αφορμή το ύφος και τη φρασεολογία πρόσφατης ανακοίνωσης. Κατηγορούν την άλλη πλευρά για αντιδημοκρατικές πρακτικές που καλούν μία εκλεγμένη κυβέρνηση να σιωπήσει, παραπέμποντας παράλληλα στις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή για μεθοδεύσεις στον Ποινικό Κώδικα του 2019.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Τελικά το “rebranding” εξελίσσεται σε ένα πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο για τον κ. Τσίπρα…», τονίζουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας το πρωτοφανές ύφος και τη χυδαία φρασεολογία.
  • Κυβερνητικά στελέχη καταγγέλλουν ότι καλούν μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να το “βουλώσει” και ότι “απαγορεύεται να ομιλούν”, παραπέμποντας σε αντιδημοκρατικές πρακτικές εποχών αλήστου μνήμης.
  • Παράλληλα, καλούν τον κ. Τσίπρα να μιλήσει με τον πρώην υπουργό του, Σταύρο Κοντονή, ο οποίος έχει καταγγείλει ως ακραίο σημείο διαπλοκής τις μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 2019.

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«Τελικά το “rebranding” εξελίσσεται σε ένα πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο για τον κ. Τσίπρα, αν κρίνουμε από το πρωτοφανές ύφος, τη χυδαία φρασεολογία και κυρίως τη «λογική» της ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ», τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

«Ένα κόμμα, που θέλει να δηλώνει ότι ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, καλεί μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να το “βουλώσει”. Δηλαδή, επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που ακούν, λένε στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι “απαγορεύεται να ομιλούν”, παραπέμποντας σε αντιδημοκρατικές πρακτικές εποχών αλήστου μνήμης.

Επί της ουσίας, μόλις ηρεμήσει ο κ. Τσίπρας, ας καλέσει τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος επωνύμως και επανειλημμένως έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ακραίο σημείο διαπλοκής οι μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 2019, για να του δώσει όλες τις λεπτομέρειες

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