Μαρινάκης για Τσίπρα: «Ας πάρει τηλέφωνο τον Κοντονή να τον ρωτήσει» – ΕΛΑΣ: «Με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε γραμμάτια για τους τραπεζίτες»

Μαίνεται η κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τους Ποινικούς Κώδικες του 2019, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά στους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού, παραπέμποντάς τον στις καταγγελίες του Σταύρου Κοντονή. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, απαντώντας, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει ονόματα και στοιχεία για τα «γραμμάτια» που αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα.

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Ας πάρει τηλέφωνο τον Κοντονή να τον ρωτήσει»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, που χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχιερέα διαφθοράς, σχολίασε αρχικά ότι: «Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να επιστρέψει, ξαναγράφοντας τη δική του ιστορία και συνολικά την ιστορία της χώρας και όσα δεινά υπέστημεν ως λαός από εκείνον, σε συνέχεια πολλών δυσκολιών που είχαμε ζήσει, ειδικά από το 2010 και μετά. Ένα από τα βασικά τα οποία κάνει είναι να έχει πάρει στα χέρια το ηθικόμετρο, και να το πηγαίνει από δω κι από κει. Θεωρώ ότι είναι καλό να το βάλει μέσα στο θηκάρι, γιατί θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος διατελέσας πρωθυπουργός της χώρας που μπορεί να το κάνει αυτό».

Στη συνέχεια μίλησε για «παραϋπουργεία δικαιοσύνης, τη σκευωρία της Novartis» και ότι «έχει δυο υπουργούς καταδικασμένους από το ειδικό δικαστήριο».

Κάνοντας εκτεταμένη αναφορά στα όσα υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπενθύμισε τις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή.

«Αν ήταν τόσο σοβαρές οι εισηγήσεις των νομικών θα είχε βρει μια ημέρα στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησής του για να φέρει τις διατάξεις στη Βουλή», είπε ο κ. Μαρινάκης. Υπογράμμισε, δε, ότι «αυτά όλα το ότι ήταν φωτογραφικές οι διατάξεις, βγήκε ο υπ. Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, ο Σταύρος Κοντονής, και τα είπε έχοντας μιλήσει και για μία ακραία πράξη διαπλοκής… Άρα, μην ζητάει τα ρέστα από εμάς ο κ. Τσίπρας, το θέμα το έχει αναδείξει δικός του υπουργός Δικαιοσύνης. Ας πάρει τηλέφωνο τον κ. Κοντονή να τον ρωτήσει».

ΕΛΑΣ: «Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…»

«Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες. 24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε; Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή. Και ως εκ τούτου το βουλώνετε. Βουλώστε το, λοιπόν», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.

Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…

Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας.

Λογικό να είναι πρώτος και κύριος στόχος του ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας.

Γιατί η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους.

Γιατί για χρόνια τον «ψάχνουν» και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας.

Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους.

Έτσι, δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στο βούρκο της συκοφαντίας. Να παράγει και να διακινεί λάσπη.

Όχι για να αποδείξει ότι είναι έντιμος, γιατί ξέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας έχει αποφανθεί αμετάκλητα ότι είναι επικεφαλής της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στη μεταπολίτευση. Αλλά για να εμφανίσει τον αντίπαλό του καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του.

Και ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του.

Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατίρι.

Δεν θα μας παρασύρουν στον βούρκο τους.

Θα επιμείνουμε στο ερώτημα, για το οποίο πετούν τη μπάλα στην εξέδρα: Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες.

24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε;

Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή.

Και ως εκ τούτου το βουλώνετε.

Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε.

Γιατί όσο επιμένετε στη λάσπη, τόσο θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι στο τέλος της θητείας σας επιχειρείτε να εκτρέψετε την πολιτική αντιπαράθεση και τη χώρα στον κατήφορο της ανηθικότητας και της σήψης σας.

Δεν πρόκειται ούτε εμείς, ούτε οι δημοκρατικές δυνάμεις, ούτε οι ανήσυχοι πολίτες, να το επιτρέψουμε.

Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα.

Θα σας ταράξουμε στην αποφασιστική αντίθεση στην ακρίβεια, την προκλητική κοινωνική αδικία, την υπονόμευση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, που παράγει η προσήλωσή σας στα προνόμια του πλούτου και τα καρτέλ και η αδιαφορία σας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε ένα απέραντο Χωριάτικο, ούτε ζυμάρι για Pizza Fan, ούτε και πεδίο πλουτισμού των Φραπέδων. Ούτε βέβαια το κυνοτροφείο που επιδιώκετε.

Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε.

Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν…