Τραγωδία στο Λέχαιο Κορινθίας: Νεκρή οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Λέχαιου, όταν αγροτικό ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε 68χρονη γυναίκα. Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου παρά τις προσπάθειες ιατρών και νοσηλευτών υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της. Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τραγωδία κατέληξε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Λέχαιου Κορινθίας.
  • Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αγροτικό ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε 68χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της.
  • Η οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε τραγωδία κατέληξε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Λέχαιου Κορινθίας. Μία 68χρονη γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα και εν συνεχεία άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του Korinthostv, το τροχαίο σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ένα αγροτικό ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε η 68χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η 68χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

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