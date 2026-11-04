Ρεν – Ολυμπιακός: Στη Γαλλία για το «4 στα 4» στο Europa League οι «ερυθρόλευκοι»

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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεν στη Γαλλία, την Τετάρτη (04/11, 17:30), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση. Οι δύο ομάδες παραμένουν αήττητες στην ευρωπαϊκή τους πορεία, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και τους Γάλλους στη 13η, έχοντας μεταξύ τους διαφορά τεσσάρων βαθμών.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την επικράτηση με 1-0 επί της Σπάρτα Πράγας, ενώ η Ρεν αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Γιουβέντους στην προηγούμενη αγωνιστική. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Roazhon Park, όπου οι γηπεδούχοι διατηρούν το αήττητο τη φετινή σεζόν.

Το αήττητο της Ρεν στην έδρα της και τα αμυντικά προβλήματα

Η Ρεν παρουσιάζει διαφορετική αγωνιστική εικόνα εντός και εκτός έδρας. Η ομάδα του Φρανκ Εζ δεν έχει ηττηθεί μπροστά στο κοινό της τη φετινή περίοδο και επιδιώκει να φτάσει τις έξι διαδοχικές εντός έδρας νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, στοχεύει στη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας επικράτησή της στη League Phase του Europa League, επίδοση που έχει να καταγράψει από το 2023.

Ωστόσο, τα αποτελέσματά της παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Από τον Σεπτέμβριο έχει καταφέρει μόλις μία φορά να σημειώσει δύο διαδοχικές νίκες σε επίσημες αναμετρήσεις, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα στην αμυντική της λειτουργία.

Συγκεκριμένα, στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της έχει δεχθεί 11 γκολ, με πιο πρόσφατη την ήττα με 5-2 από τη Νις στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Απέναντι σε ελληνικές ομάδες, πάντως, η Ρεν διατηρεί θετική παράδοση στο Europa League. Έχει επικρατήσει σε όλες τις προηγούμενες συναντήσεις της με ελληνικούς συλλόγους στη διοργάνωση, έχοντας δεχθεί ένα γκολ σε κάθε αναμέτρηση.

Το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού και οι εκτός έδρας επιδόσεις

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Γαλλία έχοντας συμπληρώσει εννέα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League, με συνολικό σκορ 2-1, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει παρουσιάσει σταθερότητα στα αποτελέσματά της.

Οι Πειραιώτες έχουν υποστεί μόλις μία ήττα στα τελευταία 15 επίσημα παιχνίδια τους, ενώ έχουν επικρατήσει και στις πέντε πιο πρόσφατες εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Η μοναδική φετινή τους ήττα μακριά από την έδρα τους παραμένει το 2-1 από τη Ναϊμέγκεν, στα προκριματικά του Champions League.

Αντίστοιχη είναι η πορεία τους στο Europa League, όπου συγκαταλέγονται στις πέντε ομάδες που έχουν διατηρήσει το απόλυτο των νικών μέχρι την τέταρτη αγωνιστική.

Επιπλέον, ο Ολυμπιακός μετρά δέκα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα στη φάση των ομίλων ή στη League Phase της διοργάνωσης.

Ένα ακόμη στοιχείο αφορά τις εκτός έδρας επιδόσεις του όταν προηγείται στο σκορ. Από την ήττα με 3-1 απέναντι στη Μίλαν, το 2018, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν χάσει ως φιλοξενούμενοι στη συγκεκριμένη φάση του Europa League σε αναμέτρηση στην οποία άνοιξαν το σκορ.

Η παράδοση απέναντι σε γαλλικές ομάδες

Ο Ολυμπιακός έχει γνωρίσει τρεις ήττες σε τέσσερις αναμετρήσεις με γαλλικούς συλλόγους στο Europa League.

Ωστόσο, στην τελευταία επίσκεψή του στη Γαλλία για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, είχε επικρατήσει με 1-0 της Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής.

Από την άλλη πλευρά, η Ρεν επιδιώκει να αξιοποιήσει την αποτελεσματικότητά της στο Roazhon Park, προκειμένου να επιστρέψει στις νίκες μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Τα αγωνιστικά δεδομένα των δύο ομάδων

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Ρεν αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διαθεσιμότητα δύο ποδοσφαιριστών. Ο Εστεμπάν Λεπόλ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του βασικού τερματοφύλακα Μπρις Σαμπά, λόγω προβλήματος στο πόδι.

Στην προηγούμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Γιουβέντους, οι Μούσα Αλ Ταμαρί και Μπουλαγέ Ντια σημείωσαν τα δύο τέρματα της γαλλικής ομάδας στο πρώτο ημίχρονο. Και για τους δύο ποδοσφαιριστές ήταν τα πρώτα γκολ στη φετινή διοργάνωση.

Στον Ολυμπιακό, ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο Europa League στην προηγούμενη αγωνιστική και παραμένει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση.

Παράλληλα, ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα πραγματοποίησε μόλις μία επέμβαση απέναντι στη Σπάρτα Πράγας, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του για δεύτερη φορά στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία των Πειραιωτών.

ΡΕΝ (Φρανκ Εζ): Λεμέτρ, Αΐτ Μπουντλάλ, Κρέσγουελ, Ρουό, Ρέινολντς, Σισέ, Ρονζιέ, Καμαρά, Τόμασον, Αλ Ταμαρί, Μαϊέντα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα (Κάρμο), Μπρούνο, Φρόιλερ, Έσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Σίλβα, Γκονζάλες.