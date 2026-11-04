Champions League: «Εξάρα» της Παρί Σεν Ζερμέν στη Βιγιαρεάλ – Ανατροπή της Γιουνάιτεντ και νίκες για Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Ίντερ

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Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 6-0 της Βιγιαρεάλ στην Ισπανία, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου εικοσαλέπτου. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έφτασε τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και βρίσκεται μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, εν αναμονή των αγώνων της Ρεάλ Μαδρίτης, της Λίβερπουλ και της Μπέτις.

Στο «Ceramica», η πρωταθλήτρια Ευρώπης των δύο τελευταίων ετών προηγήθηκε με τον Νέβες στο 9ο λεπτό, ενώ ακολούθησαν τα γκολ των Ντουέ (12΄), Μαγιουλού (13΄) και Φαμπιάν Ρουίθ (17΄). Ο τελευταίος σκόραρε ξανά στο 50΄, με τον Μπολί να διαμορφώνει το τελικό 0-6 στο 78΄.

Την πρώτη ήττα της στη διοργάνωση γνώρισε η Άστον Βίλα, η οποία έχασε με 3-0 από την Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου». Οι Καταλανοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με τον Λαμίν Γιαμάλ, έπειτα από λανθασμένη πάσα του Βραζιλιάνου μέσου των φιλοξενούμενων, Ζοάο Γκόμες. Ο Ραφίνια πέτυχε τα άλλα δύο γκολ, στο 52΄ και στο 65΄, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Με το τέρμα που σημείωσε, ο Λαμίν Γιαμάλ έφτασε τα 14 γκολ στο Champions League, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης για ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των 20 ετών.

Στο «Όλντ Τράφορντ», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και νίκησε με 3-2 τη Ρόμα. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν 2-0 με τον Σουλέ στο 11΄ και τον Μάλεν με πέναλτι στο 17΄. Ο Φερνάντες μείωσε στο 58΄, ενώ ο Ματέους Κούνια πέτυχε δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά, στο 83΄ και στο 86΄, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους γηπεδούχους.

Στη Μαδρίτη, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 2-0 της Ατλέτικο, χάρη στα γκολ του 18χρονου Λέναρτ Καρλ στο 54΄ και του Λάιμερ στο 74΄.

Εκτός έδρας νίκη σημείωσε και η Ίντερ, η οποία επικράτησε με 3-0 της Φέγενορντ στο Ρότερνταμ. Οι Μπίσεκ (8΄), Εσπόζιτο (34΄) και Ζιελίνσκι (54΄) ήταν οι σκόρερ της ιταλικής ομάδας.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Σπόρτινγκ νίκησε 1-0 τη Σαχτάρ, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε 2-0 της Στουτγκάρδης και η ΛΑΣΚ επιβλήθηκε 4-0 της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε ο αγώνας της Μπόντο Γκλιμτ με τη Λιλ.

Champions League: Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 0-1: 59΄ Ντουμπιά.

59΄ Ντουμπιά. Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0: 12΄, 15΄ Μπατράκοφ.

12΄, 15΄ Μπατράκοφ. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 3-0: 7΄ Γιαμάλ, 52΄, 65΄ Ραφίνια.

7΄ Γιαμάλ, 52΄, 65΄ Ραφίνια. Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) – Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 0-2: 54΄ Καρλ, 74΄ Λάιμερ.

54΄ Καρλ, 74΄ Λάιμερ. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) – Ρόμα (Ιταλία) 3-2: 58΄ Φερνάντες, 83΄, 86΄ Κούνια – 11΄ Σουλέ, 17΄ Μάλεν (πέν.).

58΄ Φερνάντες, 83΄, 86΄ Κούνια – 11΄ Σουλέ, 17΄ Μάλεν (πέν.). Φέγενορντ (Ολλανδία) – Ίντερ (Ιταλία) 0-3: 8΄ Μπίσεκ, 34΄ Εσπόζιτο, 54΄ Ζιελίνσκι.

8΄ Μπίσεκ, 34΄ Εσπόζιτο, 54΄ Ζιελίνσκι. Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Λιλ (Γαλλία) 0-0.

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-6: 9΄ Νέβες, 12΄ Ντουέ, 13΄ Μαγιουλού, 17΄, 50΄ Φαμπιάν Ρουίθ, 78΄ Μπολί.

9΄ Νέβες, 12΄ Ντουέ, 13΄ Μαγιουλού, 17΄, 50΄ Φαμπιάν Ρουίθ, 78΄ Μπολί. ΛΑΣΚ (Αυστρία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 4-0: 19΄, 37΄ Γιόργκενσεν, 44΄ Λιούμπιτσιτς, 48΄ Αντενίραν.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου