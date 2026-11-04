Τραμπ: Παρακολουθεί τα εκλογικά αποτελέσματα στο Fox News – Η ενόχλησή του για τη φωνή παρουσιάστριας

Την ενόχλησή του για τη φωνή παρουσιάστριας του Fox News εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, ενώ παρακολουθούσε την κάλυψη των εκλογικών αποτελεσμάτων από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι παρακολουθεί τα «προεκλογικά» αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την εξέλιξη της εκλογικής αναμέτρησης. Αντίθετα, περιορίστηκε στην έκφραση της δυσαρέσκειάς του για τη φωνή της παρουσιάστριας.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημόσιας εμφάνισης του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης δεξίωσης στην Ανατολική Αίθουσα (East Room), παρά το γεγονός ότι η εκδήλωση χαρακτηρίζεται στο επίσημο ημερήσιο πρόγραμμα του προέδρου ως κλειστή για τον Τύπο.

Οι υπεύθυνοι Τύπου του Λευκού Οίκου ανακοίνωσαν τη διαδικασία «dinner lid», η οποία επιτρέπει στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις προεδρικές δραστηριότητες να αποχωρήσουν προσωρινά από το συγκρότημα. Ωστόσο, τους ζητήθηκε να επιστρέψουν έως τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας), όταν έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η δεξίωση.

Το ενδεχόμενο να απευθυνθεί τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της βραδιάς εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των εκλογικών αποτελεσμάτων.