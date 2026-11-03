Διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Ομολόγησε ο 45χρονος που σκότωσε τα δύο ανίψια του – «Δεν μου συμπεριφέρονταν καλά» είπε στους αστυνομικούς

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στις Λιβανάτες της Φθιώτιδας, όπου σημειώθηκε το άγριο διπλό φονικό με θύματα δύο νέους άνδρες, ηλικίας 24 και 26 ετών, οι οποίοι έπεσαν νεκροί από τα χέρια του 45χρονου θείου τους.

Ο δράστης, ο οποίος έφερε τραύμα στον λαιμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, αφού προηγουμένως κατέβηκε από το σιλό της επιχείρησης, στο οποίο είχε ανέβει απειλώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 45χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής φροντίδας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

«Δεν μου συμπεριφέρονταν καλά»

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των τριών ανδρών, πιθανότατα εξαιτίας προσωπικών διαφορών.

Ο 45χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τα δύο ανίψια του δεν του συμπεριφέρονταν καλά. Αυτή ήταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η αιτία που πυροδότησε τον καβγά, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε φονική συμπλοκή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί, στις εγκαταστάσεις χοιροτροφικής μονάδας στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Σήμανσης, που ολοκλήρωσε τη συλλογή στοιχείων από τον χώρο του εγκλήματος.

Πώς έγινε το διπλό φονικό

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί, μέσα στις εγκαταστάσεις του χοιροστασίου. Ο 45χρονος φέρεται να επιτέθηκε στα δύο ανίψια του με μαχαίρι, προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα. Ο ένας από τους δύο νεαρούς υπέκυψε στα τραύματά του στον χώρο του χοιροστασίου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τι είπε στο enikos.gr ο κοινοτάρχης Λιβανατών

Μιλώντας στο enikos.gr, ο κοινοτάρχης Λιβανατών, Τάσος Μαζιώτης, περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί στην κοινότητα: «Είμαστε συγκλονισμένοι δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έγινε τέτοιο κακό στον τόπο μας. Εμείς είμαστε μια ήσυχη κοινότητα. Κανείς δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ. Εμείς είμαστε γνωστοί μόνο για τις ομορφιές μας».