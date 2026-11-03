«Χωριάτικο»: Τι υποστήριξε ο δήμαρχος Ρόδου για την υπόθεση και τις επαφές του με εμπλεκόμενα πρόσωπα

Απαντήσεις για την υπόθεση «Χωριάτικο», τις συναντήσεις του με πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην αστυνομική έρευνα, καθώς και για το έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που εντοπίστηκε σε κατοικία κατηγορουμένου, έδωσε το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Ο κ. Κολιάδης αρνήθηκε οποιαδήποτε παράτυπη εμπλοκή του στην υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου και ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026 με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στην έρευνα, καθώς και σε έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αντίγραφο του οποίου φέρεται να βρέθηκε κατά τις αστυνομικές έρευνες.

Ο δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, αρνήθηκε όμως ότι κατά τη διάρκειά της παρέδωσε το συγκεκριμένο έγγραφο. Όπως υποστήριξε, το έγγραφο εστάλη στον Δήμο Ρόδου στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 και πρωτοκολλήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, δηλαδή περίπου 50 ημέρες μετά τη συνάντηση.

Πρόσθεσε ότι το έγγραφο δεν αποτελούσε προσωπική ενημέρωση του δημάρχου, αλλά απευθυνόταν σε περίπου 15 ενδιαφερομένους, μεταξύ των οποίων πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Αναφερόμενος στις επαφές του με τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, ο οποίος συνδέεται με την υπόθεση «Χωριάτικο», ο κ. Κολιάδης επιβεβαίωσε ότι υπήρξε συνάντηση τον Αύγουστο του 2026. Όπως εξήγησε, αντικείμενό της ήταν η αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων σε επιχείρηση, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει την επόμενη χρονιά. Υποστήριξε ότι η απάντησή του ήταν πως έπρεπε να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες της δημοτικής αρχής σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε παραλίες της Ρόδου. Ειδικότερα, για την παραλία Αγάθη υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν το 2024, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα διαφάνειας στις παραχωρήσεις ακινήτων και παραλιών από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), επισημαίνοντας την ανάγκη δημοσιοποίησης των εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα εκμετάλλευσης και των σχετικών μισθωμάτων.

«Δεν είμαι κατηγορούμενος», τόνισε ο κ. Κολιάδης, επαναλαμβάνοντας ότι είναι διαθέσιμος να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί από τις διωκτικές και δικαστικές αρχές.

Κλείνοντας ο Δήμαρχος Ρόδου, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά του και τον Δήμο της Ρόδου σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που, κατά την άποψή του, τον εμφανίζουν με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.