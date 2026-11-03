Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα ταράτσας στο Ηράκλειο: Ζημιές σε αυτοκίνητα – Απο θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός – ΦΩΤΟ

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Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός από την κατάρρευση μεγάλου τμήματος ταράτσας, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πρέβελης, όταν μεγάλο τμήμα ταράτσας ενός κτιρίου κατέρρευσε υπό άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική, που απέκλεισαν το σημείο καθώς ένα ακόμη τμήμα της ταράτσας κρέμεται επικίνδυνα.

Όταν κατέρρευσε το τμήμα της ταράτσας, ακούστηκε δυνατός θόρυβος, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη ενός εκ των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές, ο οποίος μίλησε στο CRETA24 και επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι παλιό και ο ιδιοκτήτης δεν βρίσκεται στη ζωή.

O ίδιος μάλιστα αναρωτιέται, τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν εντός του οχήματος βρισκόταν εκείνη τη στιγμή εκείνος ή το μικρό παιδί του.