ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Απειλές από τον Φιρινίδη καταγγέλλει πατέρας – «Μην με πιέζεις, μην γυρίσω τα χρήματα» φέρεται να του είπε

Συνεχίζονται οι μαρτυρίες γονέων που εξαπατήθηκαν από την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Πατέρας καταγγέλλει ότι δεν έλαβε ούτε ευρώ από τον έρανο που έγινε για τη θεραπεία του παιδιού του, ενώ όπως λέει όταν ζήτησε τα χρήματα τότε ο ιδρυτής της οργάνωσης τον απείλησε.

Ο πατέρας ενός παιδιού που χρειαζόταν να υποβληθεί σε θεραπεία στη Ρωσία, περιέγραψε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» την περιπέτεια που έζησε με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η οργάνωση ανέλαβε να συγκεντρώσει χρήματα μέσω εράνου, ωστόσο, παρά τις δωρεές και τις διαβεβαιώσεις που έλαβε, η οικογένειά του δεν είδε ποτέ τα χρήματα να φτάνουν στα χέρια της.

Η προσέγγιση από την αντιπρόεδρο και ο έρανος

Όπως περιέγραψε, όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2020, όταν τον προσέγγισε η τότε αντιπρόεδρος της ΜΚΟ, Βάσια Μανησιώτη. Η ίδια, σύμφωνα με την καταγγελία, του είπε ότι είχε ενημερωθεί για την κατάσταση της οικογένειας και την προσπάθεια που έκανε να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου ο γιος του να μεταβεί στη Ρωσία για θεραπεία.

Ακολούθησε συνάντηση στις αρχές Σεπτεμβρίου με εκπρόσωπο της «Παιδικής Χαράς» και στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ο έρανος, ο οποίος είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 16 Οκτωβρίου 2020. Η οικογένεια είχε ζητήσει περίπου 95.000 ευρώ για την κάλυψη της θεραπείας. Μέσα σε έναν μήνα, όπως αναφέρει ο πατέρας, στην ιστοσελίδα της οργάνωσης εμφανίζονταν 42.000 ευρώ από καταθέσεις. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι κάθε βράδυ λάμβανε στιγμιότυπο της ιστοσελίδας, ώστε να ενημερώνεται για την πορεία της συγκέντρωσης των χρημάτων.

Ο έρανος, ωστόσο, σταμάτησε πριν από την ημερομηνία που είχε αρχικά οριστεί. Η εξήγηση που δόθηκε στην οικογένεια, σύμφωνα με όσα περιέγραψε στις «Αποκαλύψεις», ήταν ότι οι έρανοι δεν διαρκούν περισσότερο από έναν μήνα, καθώς θεωρείται ότι σε αυτό το διάστημα έχει επιτευχθεί ο σκοπός τους.

«Εμείς είχαμε ζητήσει ένα ποσό κοντά στις 95.000 και μέσα σε έναν μήνα είχαμε 42.000 καταθέσεις. Κάθε βράδυ “σκρινάριζε” στην ιστοσελίδα της Παιδικής Χαράς το ποσό. Όταν σταμάτησε τον έρανο, φαινόταν το ποσό των 42.000. Υπ’ όψιν, εμείς μάθαμε πρόσφατα ότι τελικά το ποσό ήταν 75.000», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έλαβα ούτε ένα ευρώ»

Μετά τη διακοπή του εράνου, ο πατέρας θέλησε να μάθει τι θα συνέβαινε με τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί και πότε θα αποστέλλονταν στην κλινική της Ρωσίας. Όπως υποστήριξε, τότε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης τού μίλησε για έναν ανώνυμο δωρητή, ο οποίος θα εμφανιζόταν να συνεισφέρει χρήματα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του ποσού.

«Τώρα μέσω ενός ανώνυμου δωρητή, ο οποίος δεν υπάρχει δηλαδή, θα μπει ψευδώς, θα βάλω κι εγώ 3.000 ευρώ και θα στείλουμε με τέσσερα εμβάσματα στην κλινική που θες να πας το παιδί σου τα 45.000 ευρώ», φέρεται να του είπε ο ιδρυτής της ΜΚΟ.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, στη συνέχεια εμφανίστηκαν τέσσερα εμβάσματα μέσω τράπεζας, τα οποία έδιναν την εικόνα ότι η διαδικασία αποστολής των χρημάτων είχε προχωρήσει κανονικά. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, τα ποσά εμφανίστηκαν χωρίς να πιστωθούν ποτέ στην κλινική.

Έτσι, ενώ όσοι είχαν συνεισφέρει στον έρανο θεωρούσαν ότι η οικογένεια είχε καταφέρει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα, οι γονείς εξακολουθούσαν να μην έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση που τους είχε υποσχεθεί η οργάνωση.

«Μην με πιέζεις, μην γυρίσω τα χρήματα στους αποστέλλοντες»

Η προσπάθεια του πατέρα να λάβει απαντήσεις για την τύχη των χρημάτων φέρεται να οδήγησε σε μια ιδιαίτερα έντονη συνομιλία με τον Φιρινίδη. Όπως περιέγραψε, η πανδημία του κορονοϊού δυσκόλευε εκείνη την περίοδο τις διά ζώσης συναντήσεις. Όταν, όμως, αποφάσισε να πιέσει περισσότερο για να ξεκαθαρίσει τι είχε συμβεί, υποστηρίζει ότι δέχθηκε μια απάντηση που εξέλαβε ως απειλή.

«Όταν τον πίεσα λίγο παραπάνω, μου είπε: “Μην με πιέζεις, μην γυρίσω τα χρήματα στους αποστέλλοντες”», κατήγγειλε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν προχώρησε τότε σε περισσότερες ενέργειες, καθώς δεν ήθελε να προκαλέσει την αντίδραση του ανθρώπου από τον οποίο περίμενε να πάρει τα χρήματα. Παρέμεινε, όπως είπε, στην αναμονή, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κατάφερνε τελικά να λάβει έστω ένα μέρος της οικονομικής ενίσχυσης που είχε συγκεντρωθεί για τη θεραπεία του παιδιού του.