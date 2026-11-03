Πειραιάς: Συναγερμός για φωτιά σε κτίριο – Δείτε τα βίντεο

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) σε κτίριο, που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε οίκημα που βρίσκεται απέναντι από το σημείο απ’ όπου αναχωρούν τα πλοία με προορισμό την Κρήτη, στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, όπως φαίνεται και στα βίντεο του enikos.gr: