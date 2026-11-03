LIVE UPDATE
Κατέρρευσε οροφή σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμεικό – ΦΩΤΟ

Πειραιάς: Συναγερμός για φωτιά σε κτίριο – Δείτε τα βίντεο

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε οίκημα στο λιμάνι του Πειραιά. Το συμβάν εντοπίζεται στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ, απέναντι από το σημείο αναχώρησης των πλοίων με προορισμό την Κρήτη, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά, Πειραιάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) σε κτίριο στο λιμάνι του Πειραιά, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε οίκημα απέναντι από το σημείο αναχώρησης των πλοίων για την Κρήτη, στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) σε κτίριο, που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε οίκημα που βρίσκεται απέναντι από το σημείο απ’ όπου αναχωρούν τα πλοία με προορισμό την Κρήτη, στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, όπως φαίνεται και στα βίντεο του enikos.gr:

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ