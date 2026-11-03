Pizza Fan: Στο επίκεντρο της τριμερούς συνάντησης στο υπουργείο Εργασίας οι 2.500 θέσεις εργασίας

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Σε εξέλιξη βρίσκεται στο υπουργείο Εργασίας η τριμερής συνάντηση μεταξύ του υπουργείου, εκπροσώπων των εργαζομένων και της εργοδοσίας της Pizza Fan. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους εργαζόμενους της εταιρείας, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τις θέσεις τους και να εξετάζονται τα περιθώρια εξεύρεσης λύσης.

Η υπόθεση αφορά περίπου 2.500 εργαζόμενους στα συνολικά 110 καταστήματα της αλυσίδας πανελλαδικά (εταιρικά και franchise).

Σημειώνεται ότι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της εταιρείας, κίνηση στην οποία προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση της εταιρείας σε νέο ιδιοκτήτη.

Υπενθυμίζουμε ότι προφυλακιστέος έχει κριθεί ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, ενώ σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι βρίσκεται ο «υπαρχηγός». Οι άλλοι έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης μέχρι 6.000 ευρώ.