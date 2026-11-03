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Pizza Fan: Στο επίκεντρο της τριμερούς συνάντησης στο υπουργείο Εργασίας οι 2.500 θέσεις εργασίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο υπουργείο Εργασίας η τριμερής συνάντηση μεταξύ υπουργείου, εργαζομένων και εργοδοσίας της Pizza Fan, με αντικείμενο το μέλλον της αλυσίδας και 2.500 θέσεις εργασίας σε 110 καταστήματα πανελλαδικά. Παρά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη από τις αρμόδιες Αρχές, δεν επηρεάζεται η μεταβίβαση της εταιρείας σε νέο ιδιοκτήτη, ενώ οι δύο πλευρές εξετάζουν τα περιθώρια εξεύρεσης λύσης.

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ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - PIZZA FAN – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - PIZZA FAN – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται στο υπουργείο Εργασίας η τριμερής συνάντηση μεταξύ του υπουργείου, εκπροσώπων των εργαζομένων και της εργοδοσίας της Pizza Fan για την εξεύρεση λύσης.
  • Η υπόθεση αφορά περίπου 2.500 εργαζόμενους στα συνολικά 110 καταστήματα της αλυσίδας πανελλαδικά (εταιρικά και franchise).
  • Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος έχει κριθεί προφυλακιστέος, δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση της εταιρείας σε νέο ιδιοκτήτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται στο υπουργείο Εργασίας η τριμερής συνάντηση μεταξύ του υπουργείου, εκπροσώπων των εργαζομένων και της εργοδοσίας της Pizza Fan. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους εργαζόμενους της εταιρείας, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τις θέσεις τους και να εξετάζονται τα περιθώρια εξεύρεσης λύσης.

Pizza Fan: Η επόμενη ημέρα για 2.500 εργαζομένους

Η υπόθεση αφορά περίπου 2.500 εργαζόμενους στα συνολικά 110 καταστήματα της αλυσίδας πανελλαδικά (εταιρικά και franchise).

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - PIZZA FAN – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – PIZZA FAN – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ

Σημειώνεται ότι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της εταιρείας, κίνηση στην οποία προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση της εταιρείας σε νέο ιδιοκτήτη.

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Υπενθυμίζουμε ότι προφυλακιστέος έχει κριθεί ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, ενώ σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι βρίσκεται ο «υπαρχηγός». Οι άλλοι έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους επιβλήθηκε  και καταβολή χρηματικής εγγύησης μέχρι 6.000 ευρώ.

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