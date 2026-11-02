Pizza Fan: Η επόμενη ημέρα για 2.500 εργαζομένους

Ποιες είναι οι λύσεις που εξετάζονται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων. H αποδέσμευση κάποιων εκ των λογαριασμών, με στόχο να λειτουργήσουν τα καταστήματα της Pizza Fan, είναι η επικρατέστερη λύση για να μη μείνουν στον «αέρα» οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές της αλυσίδας των εστιατορίων, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου φοροδιαφυγής, ύψους 25 εκατ. ευρώ. Την Παρασκευή ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και στελεχών της εταιρείας, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή».

Των Α. ΜΑΥΡΟΥΛΗ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Χ. Βουρλιώτης έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας των εμπλεκομένων στην υπόθεση της φορολογικής απάτης που αφορά τα καταστήματα της Pizza Fan. Η απόφαση προβλέπει την κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην κατοχή τους, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων.

Από την αρχή της διαδικασίας έχουν εξαιρεθεί από τη δέσμευση οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα επηρεαστεί η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού, προστατεύοντας παράλληλα τα οικονομικά συμφέροντα των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ωστόσο, φαίνεται πως οι μη δεσμευμένοι λογαριασμοί δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα της επαναλειτουργίας των καταστημάτων.

Συμβάσεις εργασίας

Ενεργές παραμένουν, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan, παρά τη διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων. Για τους περίπου 2.500 εργαζομένους του δικτύου, το κλείσιμο δεν συνεπάγεται αυτόματα απόλυση ούτε απώλεια των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους. Το υπουργείο Εργασίας έχει διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει κρατική εντολή κλεισίματος και ότι ο λογαριασμός μισθοδοσίας παραμένει ενεργός.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η διακοπή λειτουργίας, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, εντάσσεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο και δεν συνιστά ανωτέρα βία. Επομένως, εφόσον οι εργαζόμενοι παραμένουν διαθέσιμοι να εργαστούν και ο εργοδότης δεν αποδέχεται την εργασία τους, οι μισθοί εξακολουθούν να οφείλονται.

Η αναστολή συμβάσεων με κρατική αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί ενδεχόμενη λύση, αλλά απαιτεί ειδική νομοθετική ρύθμιση. Δεν ενεργοποιείται αυτομάτως επειδή τα καταστήματα έκλεισαν.

Εναλλακτικά, μπορεί να εξεταστεί η διαθεσιμότητα, εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις: έγγραφη απόφαση, προηγούμενη διαβούλευση και γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Διαρκεί έως τρεις μήνες ετησίως και προβλέπει καταβολή του μισού μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών. Η εργασιακή σχέση διατηρείται.

Την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για τη στήριξη των 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan ζητά από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, Γεώργιος Χότζογλου, επισημαίνοντας ότι παραμένει άγνωστο τι θα συμβεί με τις αποδοχές τους και την εργασιακή κατάστασή τους από τον Νοέμβριο.

Όπως αναφέρει, η ομοσπονδία έχει ζητήσει να ενταχθούν οι εργαζόμενοι σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων, ώστε να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η επόμενη ημέρα παραμένει αβέβαιη, καθώς οι εργαζόμενοι καλούνται να παραμείνουν στις θέσεις τους χωρίς να γνωρίζουν πώς θα καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους. «Πώς θα καλύψουν τις ανάγκες τους οι εργαζόμενοι;

Πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις των οικογενειών τους;», διερωτάται ο Γ. Χότζογλου, προτείνοντας να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης σχετικής τροπολογίας σε ένα από τα νομοσχέδια του υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή.

Όπως διευκρινίζει, δεν ζητά κρατική παρέμβαση σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής παραβατικότητας, αλλά στήριξη σε έκτακτες συνθήκες. «Είναι όμηροι αυτή τη στιγμή», τονίζει.

Αβέβαιη η εξαγορά

Επιφυλακτικός εμφανίζεται ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και ως προς το ενδεχόμενο εξαγοράς της επιχείρησης από νέο επενδυτή. Η εταιρεία διαθέτει 109 καταστήματα σε όλη τη χώρα, ορισμένα με καθεστώς franchise και άλλα υπό τη μητρική εταιρεία, ενώ παραμένει ασαφές το ύψος των οικονομικών υποχρεώσεων που θα αναλάμβανε ένας αγοραστής.

«Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο λύνεται μέσα σε μία εβδομάδα ή σε δέκα ημέρες», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε η ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει, από την πλευρά του επιχειρηματία γίνεται λόγος για περίπου 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ το κράτος αναφέρεται σε ζημιά 25 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Ο Γ. Χότζογλου υπογραμμίζει ότι η στήριξη των εργαζομένων δεν μπορεί να εξαρτάται από την έκβαση μιας ενδεχόμενης εξαγοράς. Προειδοποιεί, μάλιστα, για τον κίνδυνο να οδηγηθούν σε οικειοθελή αποχώρηση, χάνοντας δικαιώματα και αποζημιώσεις πολλών ετών.