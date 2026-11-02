Πλάκα: Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη με τους 6 νεκρούς – Οι κατηγορίες και τα ντοκουμέντα της τραγωδίας

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Το κατώφλι του ανακριτή πρόκειται να περάσουν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της έκρηξης που ισοπέδωσε το νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και τέσσερις τουρίστες.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, καθώς και έναν 37χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες.

Σημειώνεται ότι έχουν διοριστεί δικηγόροι από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς αρχικά οι κατηγορούμενοι δεν συνοδεύονταν από συνηγόρους.

Στους τρεις συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για:

εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία

έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία

ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία

επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παρέμβαση στις σωληνώσεις φέρεται να προκάλεσε θραύση αγωγού και διαρροή φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε στην έκρηξη. Από το ισχυρό ωστικό κύμα προκλήθηκε η κατάρρευση του κτιρίου, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Στις καταθέσεις τους, οι τρεις κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν βγει για «δουλειά», στοχεύοντας στην αφαίρεση χαλκού. Όπως οι ίδιοι ομολόγησαν, διοχέτευαν τα κλοπιμαία μέταλλα σε καταστήματα στην περιοχή πίσω από την οδό Σταδίου. Ταυτόχρονα, παραδέχθηκαν ότι αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία εν συνεχεία μεταπωλούσαν σε υπηκόους Πακιστάν στο κέντρο της πρωτεύουσας. Πάντως, ο ένας επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος έκοψε τον μοιραίο σωλήνα φυσικού αερίου.

Η στιγμή της έκρηξης και η διαφυγή των τριών

Το χρονικό της ισχυρής έκρηξης έχει αποτυπωθεί καρέ-καρέ σε υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Στα πλάνα διακρίνεται ένα σχολικό λεωφορείο με 12 μαθητές να διασχίζει τον στενό δρόμο, ακολουθούμενο από ένα άλλο αυτοκίνητο. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας εκκωφαντικός κρότος συγκλονίζει την περιοχή, καθώς τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από το νεοκλασικό κτίριο, ακριβώς πίσω από το σχολικό όχημα.

Παρά τη βροχή από συντρίμμια και θραύσματα τζαμιών που κάλυψαν μεγάλη ακτίνα, τα παιδιά και ο οδηγός του λεωφορείου δεν τραυματίστηκαν. Την ίδια στιγμή, ο οδηγός του αυτοκινήτου που ακολουθούσε γλίτωσε σαν από θαύμα με ελαφρά τραύματα, παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστη το όχημά του από το ωστικό κύμα.

Παράλληλα, άλλο βίντεο καταγράφει τη διαφυγή των τριών φερόμενων δραστών, οι οποίοι απομακρύνονται κρατώντας το τμήμα του σωλήνα που είχαν αφαιρέσει, καθώς και ένα καρότσι φορτωμένο με κλοπιμαία.

Πώς προκλήθηκε η φονική έκρηξη

Όπως προέκυψε από τις έρευνες που πραγματοποιήσαν οι αρχές γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, οι δύο εξ αυτών μπήκαν στο κτίριο ενώ ο συνεργός τους εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου στο πεζοδρόμιο.

Αφού αφαίρεσαν τμήμα χαλκού από τον πρώτο όροφο, κινήθηκαν προς τον δεύτερο. Εκεί, στην προσπάθειά τους να ξηλώσουν κι άλλον σωλήνα, τον λύγισαν, με συνέπεια να προκληθεί ανεξέλεγκτη διαρροή αερίου. Μόλις συνειδητοποίησαν τη ζημιά, τράπηκαν σε φυγή.

Στις 07:30, η ένοικος του δευτέρου ορόφου ξύπνησε, πήγε στο μπάνιο και πάτησε τον διακόπτη. Τότε, ένας στιγμιαίος σπινθήρας πυροδότησε το εγκλωβισμένο αέριο, οδηγώντας στην ισοπεδωτική έκρηξη.

Νέα συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Το φως της δημοσιότητας είδαν και νέα βίντεο ντοκουμέντα από την στιγμή της φονικής έκρηξης στην Πλάκα.

Η ώρα ήταν 7:31, όταν ένα όχημα πάρκαρε στην οδό Λυσικράτους. Η οδηγός βγήκε από το όχημα, ενώ μπροστά της πέρασε ένα σχολικό λεωφορείο και ακολούθησε ακόμη ένα όχημα. Αμέσως μετά σημειώθηκε η έκρηξη. Την ίδια στιγμή πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τη Λυσικράτους.

Ένας άνδρας τουρίστας που διερχόταν πεζός από το σημείο λίγο νωρίτερα βγήκε μέσα από τους καπνούς κρατώντας το πόδι του. Ευτυχώς, ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Πρώτοι έφτασαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, ενώ ακολούθησαν οι πυροσβέστες, οι οποίοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τους πολίτες. Από το βίντεο φαίνεται ότι η παροχή του αερίου είναι ακόμη ενεργή.

Σε βίντεο καταγράφονται και οι δραματικές στιγμές μετά την έκρηξη, καθώς τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος μπήκαν στο διπλανό κτίριο που υπέστη μερική κατάρρευση. Πρόκειται για το κτίριο, όπου είχαν εγκλωβιστεί οι δύο τραυματισμένες γυναίκες. Στη συνέχεια, τις μετέφεραν με φορείο. Ένας από τους πυροσβέστες απεγκλώβισε την πρώτη τραυματία, κουβαλώντας την στην πλάτη του.

Δυστυχώς, οι τέσσερις Αμερικανοί δεν στάθηκαν το ίδιο τυχεροί. Η κάμερα τους κατέγραψε στις 9 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας να περπατούν στη Λυσικράτους και να μπαίνουν στο μοιραίο κτίριο. Αυτή ήταν η τελευταία βόλτα για τα δύο ζευγάρια, ανάμεσα τους και μία έγκυος.

Είχαν συλληφθεί συνολικά 78 φορές σε 41 χρόνια

Οι τρεις συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών, αφού είχαν συλληφθεί δεκάδες φορές στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, έχουν συλληφθεί συνολικά 78 φορές μέσα σε διάστημα 41 ετών για διάφορα αδικήματα.

Μάλιστα, ο 55χρονος κατηγορούμενος, γνωστός στις πιάτσες των ναρκωτικών με το προσωνύμιο «Μπούμπου», φέρεται να είχε συλληφθεί 53 φορές, με την πρώτη σύλληψή του να καταγράφεται το 1985.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος συνελήφθη ξανά λίγες ημέρες έπειτα από τη φονική έκρηξη, αυτή τη φορά για απόπειρα κλοπής σε μάντρα αυτοκινήτων στην περιοχή του Κολωνού.