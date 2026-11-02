Μπάμπης Κωστούλας: Ερωτευμένος σκόρερ

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Μπάμπης Κωστούλας, που γνωρίζει την αποθέωση στην Αγγλία, στην προσωπική ζωή του μοιράζεται τις αγωνίες με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα, ενώ απολαμβάνει τη φροντίδα των γονιών του που τον επισκέπτονται πολύ συχνά.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδας και στην αγγλική Μπράιτον και χαίρει μεγάλης αναγνώρισης στα αγγλικά γήπεδα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Μπάμπης Κωστούλας έχει καταφέρει με τις επιδόσεις του όχι μόνο να θεωρείται ένας από τους πιο πολύτιμους παίκτες της ομάδας του, αλλά και να τον συγκρίνουν με τον κορυφαίο Λαμίν Γιαμάλ.

Εντός γηπέδων ξεσηκώνει τους φιλάθλους, τόσο με τη μαχητικότητα όσο και με τις χειρονομίες του, όπως όταν χαιρέτησε ειρωνικά τους οπαδούς αντίπαλης ομάδας, όμως στην προσωπική του ζωή είναι εντελώς διαφορετικός. Ο Μπάμπης είναι ένα αγόρι μόλις 19 ετών, ιδιαίτερα χαμηλών τόνων που αφιερώνεται στις προπονήσεις του.

Το ποδόσφαιρο είναι στο DNA του, αφού είναι γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Θανάση Κωστούλα και ο μικρός αδελφός του Κωνσταντίνου Κωστούλα, που αγωνίζεται με τη φανέλα του ΟΦΗ. Στις 10 συμμετοχές του με τους «γλάρους» ο Μπάμπης έχει σκοράρει πέντε φορές, ενώ έχει συντελέσει σημαντικά στην άνοδο της ομάδας στις πρώτες θέσεις του αγγλικού πρωταθλήματος, κερδίζοντας την προσοχή μεγάλων συλλόγων, ανάμεσά τους και της Άρσεναλ.

Την υπερηφάνειά του τόσο για τον Μπάμπη όσο και για τον Κωνσταντίνο εκφράζει ο πατέρας τους Θ. Κωστούλας στον στενό φιλικό του κύκλο σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Realnews. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του, Ειρήνη, παρακολουθούν την πορεία του Μπάμπη στην Mπράιτον και του Κωνσταντίνου στον ΟΦΗ, ενώ οι δυο τους ταξιδεύουν αρκετά συχνά σε Αγγλία και Κρήτη για να επισκεφθούν τα παιδιά τους και να περάσουν χρόνο μαζί τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «R», η Ειρ. Κωστούλα, ως κλασική Ελληνίδα μάνα, φροντίζει κατά τις επισκέψεις της να μαγειρέψει στους γιους της τα αγαπημένα τους φαγητά. Αλλωστε όσοι παρακολουθούν την πορεία του Μ. Κωστούλα από τα πρώτα του βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου γνωρίζουν καλά ότι η Ειρ. Κωστούλα είναι ο φύλακας άγγελος και εκείνου και του αδελφού του, Κωνσταντίνου.

Ωστόσο, ο Μπάμπης έχει βρει το ταίρι του. Με την όμορφη Ιζαμπέλα είναι ζευγάρι εδώ και τρία χρόνια, με εκείνον να της αφιερώνει το βραβείο του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή στη Σούπερ Λιγκ 2 κατά την απονομή των βραβείων ΠΣΑΠΠ 2024. Την επόμενη ημέρα, μάλιστα, είχε προχωρήσει σε μια ασυνήθιστη για εκείνον κίνηση, αναρτώντας μια selfie μαζί με τη σύντροφό του, με ευχές για τα γενέθλιά της. Από τότε, οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους είναι σπάνιες. Αυτό το διάστημα ακολουθεί εντατικές προπονήσεις, όμως πάντα βρίσκει χρόνο για την αγαπημένη του που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το γούρι του και παρακολουθεί πάντα τους αγώνες του, ενώ η ίδια με την πρώτη ευκαιρία ταξιδεύει στην Αγγλία για να βρεθεί κοντά του.

Ο αγαπημένος της Μπράιτον

Η άλλη μεγάλη αδυναμία του Μ. Κωστούλα είναι φυσικά το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε από τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Αγίας Αννας Βόλου με όνειρο να παίξει κάποια στιγμή σε μεγάλες ομάδες. Το 2019 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού και τον Σεπτέμβριο του 2022 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Λίγους μήνες μετά έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα Β’ στη Σούπερ Λιγκ 2, σε ηλικία 15 ετών. Το καλοκαίρι του 2025, στην ηλικία των 18 ετών ο νεαρός επιθετικός έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο αγγλικός σύλλογος δαπάνησε πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Μάλιστα, για τη μετάβασή του στην Αγγλία η Μπράιτον ναύλωσε ιδιωτικό τζετ, προκειμένου ο Μ. Κωστούλας να ταξιδέψει μαζί με τη μητέρα του Ειρήνη, τον πατέρα του Θανάση και τον αδελφό του Κωνσταντίνο.

Η Μπράιτον δεν του χαλά χατίρι και σύμφωνα με πληροφορίες της «R» δεν είναι λίγες οι φορές που οι σεφ της ομάδας τού έχουν φτιάξει γεμιστά αλλά και φακές για να του φέρουν στο τραπέζι του κάτι από… Ελλάδα. Τα βρετανικά media τον αποθεώνουν σε κάθε αγώνα του, ενώ οι φίλαθλοι τον φωνάζουν «Babis» ή «Babistuta», ένα προσωνύμιο που προέρχεται από τη σύγκρισή του με τον θρυλικό Αργεντινό Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.