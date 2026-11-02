Ο Στέφανος Μιχαήλ ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς και δεν κρύβει τη χαρά του – Δείτε εικόνες

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Aπό τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους διανύουν ο δημοφιλής Κύπριος ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ και η σύζυγός του, Ναταλί Κάτερ, καθώς σε λίγους μήνες θα υποδεχθούν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Ο Στέφανος, που δεν κρύβει την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη γυναίκα της ζωής του, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αφιερωμένη στην μέλλουσα μητέρα του παιδιού του.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Ναταλί Κάτερ ποζάρει με casual look, φορώντας μαύρο αθλητικό σύνολο, denim jacket και καπέλο, ενώ αφήνει ακάλυπτη τη φουσκωμένη κοιλιά της, την οποία κρατά τρυφερά με τα χέρια της.

«Μαζί όλα τα μπορούμε»

«Η γυναίκα μου. Ο άνθρωπος που θα φέρει στον κόσμο το παιδί μας. Ο άνθρωπος που αγαπώ και λατρεύω που θαυμάζω. Μαζί όλα τα μπορούμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Μιχαήλ και η Ναταλί Κάτερ ανακοίνωσαν τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι περιμένουν το πρώτο τους κοινό παιδί, μέσα από μια ρομαντική φωτογράφιση με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 31 Αυγούστου 2025 στην Κύπρο, επισφραγίζοντας με τον γάμο του μια σχέση έξι χρόνων.

Η Ναταλί Κάτερ είναι ήδη μητέρα μιας κόρης, της Αριάνας, την οποία έχει αποκτήσει από προηγούμενη σχέση της. Ο Στέφανος Μιχαήλ έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό με το κορίτσι, το οποίο αντιμετωπίζει σαν δικό του παιδί.