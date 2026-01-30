Στέφανος Μιχαήλ: Έχω απατήσει στο παρελθόν, αλλά μετά το μετάνιωσα

Ο Στέφανος Μιχαήλ αναφέρθηκε στον γάμο του με την εκλεκτή της καρδιάς του, Νάταλι Κάτερ, αλλά και την συγκίνηση που ένιωσε κατά τη διάρκεια της τελετής.

«Ο γάμος ήταν απίστευτος. Το οργάνωσε η Νάταλι. Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα σημείο που δεν περίμενε, στο χωριό μου. Την πήγα σε ένα σημείο με ωραία θέα και της έκανα πρόταση» αποκάλυψε.

«Ξεκίνησε ως γνωριμία, σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται ο έρωτας, η αγάπη. Συνδεθήκαμε. Περάσαμε πολλά με την Νάταλι και μετά από κάποια φάση είπα ‘αυτό είναι’» πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, θα ήθελε να κάνει θέατρο, αλλά βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού του, ενώ αποκάλυψε πως είχε πρόταση για να συμμετέχει σε παραγωγή του Netflix. «Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, έχω πάρα πολλές ασχολίες. Έχω τα γυρίσματα στη Γη της Ελιάς, που είναι αρκετά απαιτητικά. Είσαι συνέχεια στο πήγαινε-έλα. Δεν έχεις αυτή την ευελιξία να οργανώνεις και τα υπόλοιπα. Τρέχω και μία μικρή επιχείρηση με κάποια προϊόντα», συμπλήρωσε.

Για την πέμπτη σεζόν της αγαπημένης σειράς του MEGA Η Γη της Ελιάς, ανέφερε: «Το μυαλό μας έχει μάθει εκείνη τη στιγμή να μπαίνει στον ρόλο και στο θέμα. Κάνουμε κάποιες πρόβες, νιώθουμε εντάξει και γυρίζουμε. Πέντε χρόνια είναι πάρα πολλά. Πάντα με πιάνει μία ανασφάλεια για την επόμενη σεζόν, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος».

«Αγάπησα αυτή τη δουλειά. Είναι ωραία, έχει δημιουργικότητα, γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Είναι ωραίο να σε αναγνωρίζουν, γιατί σε ξέρουν μέσα από τις συνεντεύξεις, σου λένε καλά λόγια για τον χαρακτήρα σου, αυτό μου αρέσει».

Τέλος, αναφέρθηκε στην εξωτερική του εμφάνιση και αποκάλυψε πως η απιστία τον άλλαξε.

«Ο καθένας έχει τη χάρη του. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο, γνωρίζεις νέα άτομα, ο άλλος καταλαβαίνει εάν είσαι απλά μια φάτσα ή αν είσαι άνθρωπος. Απέναντι σε μένα είμαι αντικειμενικός. Ήμουν και είμαι ακόμα ντροπαλός. Στο σχολείο δεν το έπαιζα ιστορία, ήμουν κάπως στην άκρη. Δεν μου αρέσει να παίζω με τα συναισθήματα των ανθρώπων. Έχω απατήσει στο παρελθόν, αλλά μετά το μετάνιωσα. Όπως και να έχει, δεν ήταν σωστό, μετά από τον χωρισμό μου την κοπέλα εκείνη αποφάσισα να μην παίζω με τις καρδιές των κοριτσιών», είπε.