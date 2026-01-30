Στέφανος Μιχαήλ: Έχω απατήσει στο παρελθόν, αλλά μετά το μετάνιωσα

Σύνοψη από το

  • Ο Στέφανος Μιχαήλ μίλησε για τον γάμο του με την Νάταλι Κάτερ, αποκαλύπτοντας ότι η πρόταση γάμου έγινε στο χωριό του και πως η σύζυγός του οργάνωσε την τελετή.
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως είχε πρόταση για να συμμετέχει σε παραγωγή του Netflix, ωστόσο οι απαιτητικές υποχρεώσεις του στη «Γη της Ελιάς» και η επιχείρησή του τον κρατούν απασχολημένο.
  • Για την πέμπτη σεζόν της «Γης της Ελιάς», ο Στέφανος Μιχαήλ εξέφρασε την αγάπη του για το επάγγελμα και την αναγνώριση, ενώ παραδέχτηκε ότι η απιστία στο παρελθόν τον έκανε να μην παίζει με τις καρδιές των ανθρώπων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Στέφανος Μιχαήλ

Ο Στέφανος Μιχαήλ αναφέρθηκε στον γάμο του με την εκλεκτή της καρδιάς του, Νάταλι Κάτερ, αλλά και την συγκίνηση που ένιωσε κατά τη διάρκεια της τελετής.

«Ο γάμος ήταν απίστευτος. Το οργάνωσε η Νάταλι. Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα σημείο που δεν περίμενε, στο χωριό μου. Την πήγα σε ένα σημείο με ωραία θέα και της έκανα πρόταση» αποκάλυψε.

«Ξεκίνησε ως γνωριμία, σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται ο έρωτας, η αγάπη. Συνδεθήκαμε. Περάσαμε πολλά με την Νάταλι και μετά από κάποια φάση είπα ‘αυτό είναι’» πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, θα ήθελε να κάνει θέατρο, αλλά βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού του, ενώ αποκάλυψε πως είχε πρόταση για να συμμετέχει σε παραγωγή του Netflix. «Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, έχω πάρα πολλές ασχολίες. Έχω τα γυρίσματα στη Γη της Ελιάς, που είναι αρκετά απαιτητικά. Είσαι συνέχεια στο πήγαινε-έλα. Δεν έχεις αυτή την ευελιξία να οργανώνεις και τα υπόλοιπα. Τρέχω και μία μικρή επιχείρηση με κάποια προϊόντα», συμπλήρωσε.

Για την πέμπτη σεζόν της αγαπημένης σειράς του MEGA Η Γη της Ελιάς, ανέφερε: «Το μυαλό μας έχει μάθει εκείνη τη στιγμή να μπαίνει στον ρόλο και στο θέμα. Κάνουμε κάποιες πρόβες, νιώθουμε εντάξει και γυρίζουμε. Πέντε χρόνια είναι πάρα πολλά. Πάντα με πιάνει μία ανασφάλεια για την επόμενη σεζόν, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος».

«Αγάπησα αυτή τη δουλειά. Είναι ωραία, έχει δημιουργικότητα, γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Είναι ωραίο να σε αναγνωρίζουν, γιατί σε ξέρουν μέσα από τις συνεντεύξεις, σου λένε καλά λόγια για τον χαρακτήρα σου, αυτό μου αρέσει».

Τέλος, αναφέρθηκε στην εξωτερική του εμφάνιση και αποκάλυψε πως η απιστία τον άλλαξε.

«Ο καθένας έχει τη χάρη του. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο, γνωρίζεις νέα άτομα, ο άλλος καταλαβαίνει εάν είσαι απλά μια φάτσα ή αν είσαι άνθρωπος. Απέναντι σε μένα είμαι αντικειμενικός. Ήμουν και είμαι ακόμα ντροπαλός. Στο σχολείο δεν το έπαιζα ιστορία, ήμουν κάπως στην άκρη. Δεν μου αρέσει να παίζω με τα συναισθήματα των ανθρώπων. Έχω απατήσει στο παρελθόν, αλλά μετά το μετάνιωσα. Όπως και να έχει, δεν ήταν σωστό, μετά από τον χωρισμό μου την κοπέλα εκείνη αποφάσισα να μην παίζω με τις καρδιές των κοριτσιών», είπε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Γιατί παραμένει υψηλή κι ας κάνετε θεραπεία ή δίαιτα

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Η Ελλάδα προχωρά σε βαθιά μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα πληρωθούν

ΕΤΑΔ: Αυτή είναι η κοινοπραξία που «κέρδισε» τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
13:38 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Λιάγκα: «Στο πώς έχει διαχειριστεί την προσωπική του ζωή, εγώ του βγάζω το καπέλο»

Τα γενέθλιά της γιόρτασε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η Μαρία Αντωνά, έχοντας στο πλευρό της το...
12:30 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Μπραντ Πιτ: Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – «Είναι διαφήμιση για το νησί και τη χώρα μας» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος

Στα μέσα της δεκαετίας του ’50, γυρίστηκε στην Ύδρα μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες...
10:44 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρέασε την κινητικότητά μου»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, την Άννα Μαρία Παπαχαραλ...
09:39 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Κούρκουλος: 19 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού – Όσα είχε πει η Μαίρη Χρονοπούλου για την αδελφική τους σχέση, στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2022

Ήταν 30 Ιανουαρίου του 2007, όταν η είδηση του θανάτου του Νίκου Κούρκουλου σκόρπισε τη θλίψη ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα