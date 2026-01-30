Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν νεκρά πρόβατα στο ποτάμι – Παρέμβαση εισαγγελέα

Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν νεκρά πρόβατα στο ποτάμι – Παρέμβαση εισαγγελέα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία μετά τον εντοπισμό δεκάδων νεκρών προβάτων, μέσα στον ποταμό του Αλφειού.

Το σοβαρό περιστατικό, που προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον, έλαβε χώρα στην περιοχή του Αλφειού, κοντά στη γέφυρα, όπου βρέθηκαν δεκάδες πρόβατα νεκρά, σε προχωρημένη μάλιστα κατάσταση αποσύνθεσης, μέσα στο νερό του ποταμού.

Σύμφωνα με το gaia365.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος αποφάσισε να πετάξει τα νεκρά ζώα στο σημείο καθώς και ποια ήταν η αιτία θανάτου τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο, προκαλεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για κρούσματα ευλογιάς. Σε μια τέτοια περίπτωση, η παρατεταμένη παραμονή των νεκρών ζώων μέσα στο ποτάμι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως τεράστια εστία μόλυνσης και διασποράς της νόσου καθώς και μια δυνητικά ανεπανόρθωτη οικολογική απειλή για την ευρύτερη περιοχή. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή της Ηλείας καταγράφει καθημερινά νέες εστίες.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, για το συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε αυτοψία στο σημείο. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, θα γίνει περισυλλογή των νεκρών ζώων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένη μονάδα στην Αθήνα για καύση.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, εισαγγελέας έχει παρέμβει τόσο για αυτό το θέμα, όσο και για τις παράνομες μεταφορές ζώων σε σφαγεία την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σημειώνεται πως τον τελευταίο μήνα έχουν βρεθεί και σε άλλα σημεία νεκρά πρόβατα στην περιοχή του Αλφειού και μάλιστα έχουν υπάρξει και οι ανάλογες ανακοινώσεις από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και καταγγελίες, νεκρά πρόβατα έχουν εντοπιστεί κοντά στις εκβολές του Αλφειού, αλλά και στην παραλιακή περιοχή.

