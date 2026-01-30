Champions League: Ξανά «εμφύλιος» για την Παρί Σεν Ζερμέν στα πλέι οφ – Πάλι με Μπενφίκα η Ρεάλ

Έναν γαλλικό «εμφύλιο», ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μονακό, αλλά και ένα νέο ραντεβού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη «έβγαλε» η σημερινή κλήρωση των πλέι-οφ του Champions League.

Όπως και πέρυσι (όταν είχε αντιμετωπίσει στα πλέι-οφ την Μπρεστ), η Παρί θα ξεκινήσει τα νοκ-άουτ παιχνίδια της με αντίπαλο από το δικό της πρωτάθλημα, αυτή τη φορά τη Μονακό, και ο Λουίς Ενρίκε ελπίζει ότι η κλήρωση αυτή αποτελεί… οιωνό για τη συνέχεια της χρονιάς. Από την πλευρά της, η Ρεάλ θα επιστρέψει στο «Ντα Λουζ», εκεί που την περασμένη Τετάρτη (28/1) ηττήθηκε 4-2 από την Μπενφίκα, η οποία πήρε το εισιτήριο για τα πλέι-οφ χάρη στο γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στις καθυστερήσεις. Ευνοημένη -θεωρητικά τουλάχιστον- της κλήρωσης μπορεί να θεωρηθεί η Νιούκαστλ, που «έπεσε» με την Καραμπάχ, ενώ η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Συνοπτικά τα ζευγάρια των πλέι-οφ του Champions League:

Μονακό (Γαλλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Νιούκαστλ (Αγγλία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ιντερ (Ιταλία)

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)-Γιουβέντους (Ιταλία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία)

Μπριζ (Βέλγιο)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 17-18 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 24-25 του ίδιου μήνα.