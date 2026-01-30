Champions League: Ξανά «εμφύλιος» για την Παρί Σεν Ζερμέν στα πλέι οφ – Πάλι με Μπενφίκα η Ρεάλ

Σύνοψη από το

  • Έναν γαλλικό «εμφύλιο» ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μονακό, αλλά και ένα νέο ραντεβού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπενφίκα «έβγαλε» η σημερινή κλήρωση των πλέι-οφ του Champions League.
  • Η Ρεάλ θα επιστρέψει στο «Ντα Λουζ», εκεί που την περασμένη Τετάρτη ηττήθηκε 4-2 από την Μπενφίκα, η οποία πήρε το εισιτήριο για τα πλέι-οφ χάρη στο γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στις καθυστερήσεις.
  • Ευνοημένη -θεωρητικά τουλάχιστον- της κλήρωσης μπορεί να θεωρηθεί η Νιούκαστλ, που «έπεσε» με την Καραμπάχ, ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Champions League: Ξανά «εμφύλιος» για την Παρί Σεν Ζερμέν στα πλέι οφ – Πάλι με Μπενφίκα η Ρεάλ

Έναν γαλλικό «εμφύλιο», ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μονακό, αλλά και ένα νέο ραντεβού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη «έβγαλε» η σημερινή κλήρωση των πλέι-οφ του Champions League.

Όπως και πέρυσι (όταν είχε αντιμετωπίσει στα πλέι-οφ την Μπρεστ), η Παρί θα ξεκινήσει τα νοκ-άουτ παιχνίδια της με αντίπαλο από το δικό της πρωτάθλημα, αυτή τη φορά τη Μονακό, και ο Λουίς Ενρίκε ελπίζει ότι η κλήρωση αυτή αποτελεί… οιωνό για τη συνέχεια της χρονιάς. Από την πλευρά της, η Ρεάλ θα επιστρέψει στο «Ντα Λουζ», εκεί που την περασμένη Τετάρτη (28/1) ηττήθηκε 4-2 από την Μπενφίκα, η οποία πήρε το εισιτήριο για τα πλέι-οφ χάρη στο γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στις καθυστερήσεις. Ευνοημένη -θεωρητικά τουλάχιστον- της κλήρωσης μπορεί να θεωρηθεί η Νιούκαστλ, που «έπεσε» με την Καραμπάχ, ενώ η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Συνοπτικά τα ζευγάρια των πλέι-οφ του Champions League:

  • Μονακό (Γαλλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
  • Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Νιούκαστλ (Αγγλία)
  • Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ιντερ (Ιταλία)
  • Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)-Γιουβέντους (Ιταλία)
  • Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία)
  • Μπριζ (Βέλγιο)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
  • Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 17-18 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 24-25 του ίδιου μήνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Γιατί παραμένει υψηλή κι ας κάνετε θεραπεία ή δίαιτα

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Η Ελλάδα προχωρά σε βαθιά μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα πληρωθούν

ΕΤΑΔ: Αυτή είναι η κοινοπραξία που «κέρδισε» τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
14:25 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Europa League: Με την Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός στα πλέι-οφ – Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Θέλτα

Μία… πρόσφατη γνώριμη κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, στα πλέι-οφ του Europa ...
13:26 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Λεβερκούζεν στα πλέι οφ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον playoff γύρο του Champions League, ό...
10:27 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Γαλλία με στόχο την επιστροφή στις νίκες – Η ώρα του αγώνα με τη Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε απέναντι στη Βιλερμπάν (21:45) για την 25η αγωνιστική της Eur...
04:58 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Νιγηριανός σέντερ Ομορούγι για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον ΠΑΟΚ αφίχθηκε το βράδυ της Π...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα