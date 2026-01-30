Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Λιάγκα: «Στο πώς έχει διαχειριστεί την προσωπική του ζωή, εγώ του βγάζω το καπέλο»

Σύνοψη από το

  • Η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή την παρουσία του Γιώργου Λιάγκα στα γενέθλια της Μαρίας Αντωνά, εκθείασε τον συνάδελφό της για τον τρόπο που διαχειρίζεται την προσωπική του ζωή.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο πώς έχει διαχειριστεί την προσωπική του ζωή, εγώ του βγάζω το καπέλο». Τον θαυμάζει για την αξιοπρέπεια και τη μυστικοπάθεια που διατήρησε μετά τον χωρισμό του, προστατεύοντας τα παιδιά του.
  • Επίσης, η Καινούργιου σημείωσε ότι «ύστερα από πολλά χρόνια, βρίσκει μια κοπέλα, τη βλέπει σοβαρά προφανώς, τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει και για πρώτη φορά δημοσιοποιεί τη σχέση του». Κατέληξε πως δεν βρίσκει «ούτε ένα ψεγάδι» στον τρόπο που επικοινωνιακά έχει χειριστεί τη ζωή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

΄Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Τα γενέθλιά της γιόρτασε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η Μαρία Αντωνά, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Λιάγκα και αγαπημένους φίλους της. Το πρωί της Παρασκευής, προβλήθηκε το θέμα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με την παρουσιάστρια να εκθειάζει τον συνάδελφό της, για τον τρόπο που έχει επιλέξει να διαχειρίζεται την προσωπική του ζωή.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου αναφερόμενη στον Γιώργο Λιάγκα, είπε ότι: «Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο Γιώργος μου προκαλεί… Δεν ξέρω, πολλές φορές μπορεί να διαφωνώ τηλεοπτικά σε κάποια πράγματα μαζί του, παρ’ όλα αυτά τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν παρουσιαστή. Στο πώς έχει διαχειριστεί την προσωπική του ζωή, εγώ του βγάζω το καπέλο. Του βγάζω το καπέλο, σας μιλάω πολύ ειλικρινά!».

«Όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζαμε ότι ο άνθρωπος είχε την σχέση του, τον γάμο του, ένας γάμος ο οποίος προβλήθηκε, τον είδαμε, φωτογραφήθηκε, ενώ ήταν με την Φαίη, ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ μπαμ.

Έπειτα από τον χωρισμό, επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει διατηρήσει μια τόσο μεγάλη αξιοπρέπεια και μια μυστικοπάθεια γύρω από την προσωπική του ζωή, την έχει προστατεύσει τόσο πολύ για το καλό των παιδιών του, που εμένα με κάνει να τον σέβομαι πολύ περισσότερο!», συνέχισε.

Επιπλέον, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Ύστερα από πολλά χρόνια, βρίσκει μια κοπέλα, τη βλέπει σοβαρά προφανώς, τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει και για πρώτη φορά δημοσιοποιεί τη σχέση του. Δηλαδή ειλικρινά, δεν βρίσκω ούτε ένα ψεγάδι στον τρόπο που επικοινωνιακά αυτός ο άνθρωπος έχει χειριστεί τη ζωή του!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Γιατί παραμένει υψηλή κι ας κάνετε θεραπεία ή δίαιτα

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Η Ελλάδα προχωρά σε βαθιά μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία

Ταξί στην Αττική: Απεργία των Ταξί στις 3 και 4 Φεβρουαρίου

Νέες πληρωμές από τον ΕΛΓΑ-Ποιους αφορά

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
12:30 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Μπραντ Πιτ: Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – «Είναι διαφήμιση για το νησί και τη χώρα μας» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος

Στα μέσα της δεκαετίας του ’50, γυρίστηκε στην Ύδρα μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες...
10:44 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρέασε την κινητικότητά μου»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, την Άννα Μαρία Παπαχαραλ...
09:39 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Κούρκουλος: 19 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού – Όσα είχε πει η Μαίρη Χρονοπούλου για την αδελφική τους σχέση, στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2022

Ήταν 30 Ιανουαρίου του 2007, όταν η είδηση του θανάτου του Νίκου Κούρκουλου σκόρπισε τη θλίψη ...
09:27 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Αναστασία Τσιλιμπίου: «Πιστεύω πάρα πολύ στην ενέργεια των ανθρώπων…»

Η Αναστασία Τσιλιμπίου βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας από παιδί, καθώς σε μικρή ηλικία ξε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα