Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Λιάγκα: «Στο πώς έχει διαχειριστεί την προσωπική του ζωή, εγώ του βγάζω το καπέλο»

Τα γενέθλιά της γιόρτασε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η Μαρία Αντωνά, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Λιάγκα και αγαπημένους φίλους της. Το πρωί της Παρασκευής, προβλήθηκε το θέμα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με την παρουσιάστρια να εκθειάζει τον συνάδελφό της, για τον τρόπο που έχει επιλέξει να διαχειρίζεται την προσωπική του ζωή.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου αναφερόμενη στον Γιώργο Λιάγκα, είπε ότι: «Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο Γιώργος μου προκαλεί… Δεν ξέρω, πολλές φορές μπορεί να διαφωνώ τηλεοπτικά σε κάποια πράγματα μαζί του, παρ’ όλα αυτά τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν παρουσιαστή. Στο πώς έχει διαχειριστεί την προσωπική του ζωή, εγώ του βγάζω το καπέλο. Του βγάζω το καπέλο, σας μιλάω πολύ ειλικρινά!».

«Όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζαμε ότι ο άνθρωπος είχε την σχέση του, τον γάμο του, ένας γάμος ο οποίος προβλήθηκε, τον είδαμε, φωτογραφήθηκε, ενώ ήταν με την Φαίη, ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ μπαμ.

Έπειτα από τον χωρισμό, επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει διατηρήσει μια τόσο μεγάλη αξιοπρέπεια και μια μυστικοπάθεια γύρω από την προσωπική του ζωή, την έχει προστατεύσει τόσο πολύ για το καλό των παιδιών του, που εμένα με κάνει να τον σέβομαι πολύ περισσότερο!», συνέχισε.

Επιπλέον, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Ύστερα από πολλά χρόνια, βρίσκει μια κοπέλα, τη βλέπει σοβαρά προφανώς, τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει και για πρώτη φορά δημοσιοποιεί τη σχέση του. Δηλαδή ειλικρινά, δεν βρίσκω ούτε ένα ψεγάδι στον τρόπο που επικοινωνιακά αυτός ο άνθρωπος έχει χειριστεί τη ζωή του!».