Μπραντ Πιτ: Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – «Είναι διαφήμιση για το νησί και τη χώρα μας» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος

Στα μέσα της δεκαετίας του ’50, γυρίστηκε στην Ύδρα μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες με πρωταγωνίστρια την Σοφία Λόρεν, με τίτλο «Το παιδί και το δελφίνι». Το φιλμ κυκλοφόρησε το 1957, με τους ξένους να μαγεύονται όχι μόνο από την σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιό, αλλά και από το παραμυθένιο νησί. Έξι δεκαετίες μετά, το «στολίδι» του Αργοσαρωνικού βρίσκεται και πάλι στα φώτα της δημοσιότητας για καλλιτεχνικούς λόγους.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να βρεθεί στα τέλη Φεβρουαρίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα, για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders». Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Έντβαρντ Μπέργκερ, ενώ εκτός από τον βραβευμένο ηθοποιό στο φιλμ θα παρακολουθήσουμε και την Τζούλιαν Νίκολσον, καθώς και την Κόκο Γκρίνστοουν.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τιμ Γουίντον, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Καγκάνιτς. Το φιλμ ακολουθεί τη ζωή του Φρεντ Σκάλι, ο οποίος μετακομίζει από την Αυστραλία στην Ιρλανδία μαζί με την σύζυγό του, Τζένιφερ και την κόρη τους.

Κάποια στιγμή, η Τζένιφερ και το επτάχρονο παιδί του ζευγαριού γυρίζουν για ένα μικρό διάστημα στην Αυστραλία, όμως όταν ο Φρεντ πηγαίνει να τις πάρει από το αεροδρόμιο, συνειδητοποιεί ότι μόνο η κόρη του έχει επιστρέψει στην Ιρλανδία. Ο άνδρας ξεκινάει μία απελπισμένη αναζήτηση στην Ευρώπη, για να ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί.

Ο δήμαρχος του πανέμορφου νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης, μίλησε στο enikos.gr για τα γυρίσματα της νέας διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής στην «αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού».

«Οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν κοντά στα τέλη Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου και θα είναι στο νησί μας ο πρωταγωνιστής, ο βραβευμένος με Όσκαρ, Μπραντ Πιτ.

Για την Ύδρα είναι μία μεγάλη τιμή και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτή την επιλογή! Στο νησί σας υπενθυμίζω ότι έχει γυριστεί η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, «Το παιδί και το δελφίνι», με πρωταγωνίστρια την Σοφία Λόρεν το 1957», ανέφερε αρχικά ο κ. Κουκουδάκης.

Ο δήμαρχος της Ύδρας τόνισε στη συνέχεια το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο για το νησί, αλλά και για όλη την χώρα, το γεγονός πως θα πραγματοποιηθούν τα συγκεκριμένα γυρίσματα στην Ελλάδα.

«Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα γυρίσματα πέρα από την εφήμερη οικονομική ώθηση που θα δώσουν, με δεδομένο ότι θα ξεκινήσει η σεζόν για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο φέτος στην Ύδρα, είναι μία προστιθέμενη αξία όχι μόνο για το νησί, αλλά και για την Ελλάδα θα έλεγε κάποιος. Γιατί θα διαφημίσει την Ύδρα και κατ’ επέκταση την χώρα μας!», εξήγησε.

Σχετικά με τους κατοίκους της Ύδρας, ο κύριος Κουκουδάκης μιλώντας στο enikos.gr είπε ότι: «Είναι εξοικειωμένοι με παραγωγές. Το 2024 γυρίστηκε μία σειρά για την ζωή του Λέοναρντ Κόεν. Οι Υδραίοι φημίζονται για την φιλοξενία τους και τον κοσμοπολίτικο τρόπο σκέψης τους». «Ο δήμος θα συνδράμει όπως και όσο μπορεί για να διευκολύνει αυτά τα γυρίσματα», σημείωσε ο δήμαρχος της «αρχόντισσας του Αργοσαρωνικού».