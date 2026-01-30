Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρέασε την κινητικότητά μου»

Σύνοψη από το

  • Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ανέφερε ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας.
  • Όπως εξομολογήθηκε η ηθοποιός, το πρόβλημα αυτό επηρέασε την κινητικότητά της «σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».
  • Η ίδια σημείωσε πως το πρόβλημα «ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται», τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η υγεία μας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους
Φωτογραφία: Instagram/ertofficial

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Στη διάρκεια των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα υγείας που έχει αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με τα όσα είπε, αυτό είχε επηρεάσει την κινητικότητά της «σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους εξομολογήθηκε πως: «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις. Επηρέασε την κινητικότητά μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

«Ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι όταν κάτι έχεις δεδομένο, όταν αρχίζεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας και ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του σαν οργανισμός, να το προστατεύουμε και να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται!», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η ηθοποιός σημείωσε ότι: «Είχα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να κινηθώ, τέλος πάντων. Θα το πω έτσι γενικά».

