Αναστασία Τσιλιμπίου: «Πιστεύω πάρα πολύ στην ενέργεια των ανθρώπων…»

Η Αναστασία Τσιλιμπίου βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας από παιδί, καθώς σε μικρή ηλικία ξεκίνησε να κάνει φωτογραφίσεις, ενώ από το 2007 άρχισε την ενασχόλησή της με την υποκριτική. Η πρώτη της τηλεοπτική δουλειά ήταν στη σειρά του ALPHA «Για την καρδιά ενός αγγέλου», η οποία προβλήθηκε το 2007, όταν η ηθοποιός ήταν μόλις εννέα ετών.

Ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, και στη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε στο πώς είναι ο χαρακτήρας της, ενώ δήλωσε ότι πιστεύει στο θέμα της ενέργειας.

Σε ερώτηση για το αν βλέπει την ανασφάλεια των άλλων γυναικών στη δουλειά της, αν έχει πιάσει γυναίκες να ζηλεύουν, η Αναστασία Τσιλιμπίου απάντησε: «Νομίζω ότι πολλές φορές παρά έχω αγνό μυαλό σε πολλά πράγματα και δεν αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου. Έχω ενσυναίσθηση, αλλά πιο πολύ στους ανθρώπους που με νοιάζουν, οπότε μπορεί να υπάρχει αυτό, αλλά δεν το αντιλαμβάνομαι καθόλου!

Βλέπω, ωστόσο, ότι υπάρχουν συνάδελφοι που όντως έχουν μία ανασφάλεια, αλλά δεν την καταλαβαίνω τόσο. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει παντού, σε όλους τους χώρους. Νομίζω ότι είμαι πολύ εύκολος άνθρωπος».

«Πιστεύω στην κακή ενέργεια. Το νιώθω, πιστεύω πάρα πολύ στην ενέργεια των ανθρώπων, και πιστεύω ότι υπάρχει κακή ενέργεια γενικά γύρω μας, δυστυχώς. Θα ήταν καλό να υπάρχει περισσότερη αγάπη και ευγένεια», εξήγησε η ηθοποιός στη συνέχεια.