Βάσω Γουλιελμάκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Είναι στο εξωτερικό, μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα»

Στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (29/1) η Βάσω Γουλιελμάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός, στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στην κόρη της Μαρίλια, η οποία σπουδάζει στο Σαν Ντιέγκο. Υπενθυμίζεται ότι η καλλιτέχνις υπήρξε παντρεμένη από το 2001 έως και το 2008, με τον συνάδελφό της Σωκράτη Αλαφούζο. Το 2004 ήρθε στη ζωή το παιδί τους.

«Η κόρη μου είναι στο εξωτερικό, στο Σαν Ντιέγκο, σπουδάζει. Ήταν και είναι ακόμη, με ερωτηματικό, να πάω στο πτυχίο της φέτος. Αλλά προχθές με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι πήρε ένα μέιλ στο οποίο την ενημέρωσαν ότι μπορεί να κάνει το μεταπτυχιακό της συγχρόνως με το πτυχίο της. Οπότε δεν ξέρω αν θα το πάρει φέτος το πτυχίο. Ίσως να κάνει άλλα δύο χρόνια αμέσως, με το μεταπτυχιακό της», εξήγησε στη συνέντευξή της η Βάσω Γουλιελμάκη.

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε ότι: «Είναι δύσκολο, μεγάλο και πολυέξοδο ταξίδι. Θέλει τουλάχιστον μία εβδομάδα. Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα, σήμερα με ξύπνησε από τα ξημερώματα, οπότε της είπα ότι καλά έκανε, γιατί έχω να πάω σε μία εκπομπή».