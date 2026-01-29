Μαρία Εκμεκτσίογλου: «Πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο και η θεραπεία πλέον θα συνεχιστεί στο σπίτι» – Οι δηλώσεις για την περιπέτεια της υγείας της

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Εκμεκτσίογλου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν λόγω πνευμονίας, και βρίσκεται πλέον στο σπίτι της.
  • Η θεραπεία της θα συνεχιστεί πλέον στο σπίτι, με την παρακολούθηση της γιατρού της, και αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα μήνα.
  • Η σεφ ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον που έδειξε, δηλώνοντας πως «διαβάζοντας τα μηνύματα έπαιρνα κουράγιο για να συνεχίσω να δίνω την μεγάλη μάχη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Εκμεκτσίογλου
Φωτογραφία: Instagram/maria_ekmekcioglu

Πριν από κάποιες ημέρες, η Μαρία Εκμεκτσίογλου είχε κάνει γνωστή τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο, λόγω μίας πνευμονίας. Η επιτυχημένη σεφ πήρε εξιτήριο και βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, στο οποίο, σύμφωνα με τα όσα είπε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, θα συνεχίσει την θεραπεία της, με την γιατρό της να παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας της. Στις δηλώσεις της ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον που έδειξε αφού δημοσιοποιήθηκε η περιπέτειά της, τονίζοντας πως «διαβάζοντας τα μηνύματα έπαιρνα κουράγιο για να συνεχίσω να δίνω την μεγάλη μάχη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μου».

Συγκεκριμένα, η Μαρία Εκμεκτσίογλου ανέφερε πως: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει στο τηλέφωνό μου και στη σελίδα μου στο Instagram και στο Facebook για περαστικά. Πραγματικά διαβάζοντας τα μηνύματα έπαιρνα κουράγιο για να συνεχίσω να δίνω την μεγάλη μάχη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μου, εξαιτίας της πνευμονίας που με ταλαιπώρησε πολύ.

Πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο και η θεραπεία πλέον θα συνεχιστεί στο σπίτι με την παρακολούθηση της γιατρού μου, η οποία θα κρατήσει για ένα μήνα περίπου μέχρι να ανακτήσω τελείως τις δυνάμεις μου».

«Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και να περάσει γρήγορα αυτός ο χειμώνας που ταλαιπώρησε όχι μόνο εμένα αλλά πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Τις τελευταίες δύο μέρες έπαψα να γκρινιάζω γι’ αυτό που με βρήκε, βλέποντας τις τεράστιες τραγωδίες που ζει αυτή τη στιγμή η χώρα και λυπάμαι αφάνταστα για αυτές τις ψυχούλες που χάθηκαν τόσο άδικα», συνέχισε.

Επιπλέον, η αγαπημένη σεφ είπε ότι: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια φορά για το ενδιαφέρον σας που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα που μάθατε ότι είμαι στο νοσοκομείο και δεν πάψατε να στέλνετε μηνύματα μέχρι και σήμερα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Απαραίτητη η λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Ρόδου

«Σαρώνει» η γρίπη: 649 νέες εισαγωγές και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Σπίτι μου ΙΙ: Αυτή είναι η νέα μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα – Ποιους αφορά

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση στον όγκο των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο τον Νοέμβριο του 2025 – Δείτε τα στοιχεία

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
17:10 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Άση Μπήλιου για την απώλεια της μητέρας του Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Έχω στεναχωρηθεί, ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι»

Το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας...
16:29 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Χριστίνα Κολέτσα: «Κάποιες στιγμές μου λείπει το ότι δεν έχω καταφέρει να κάνω οικογένεια»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Χριστίνα Κολέτσα, η οποία προβλήθηκε...
15:44 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βλαδίμηρος Κυριακίδης για την απώλεια κιλών: «Μου κοβόταν η ανάσα πια, καταλάβαινα ότι τα όργανά μου μέσα πιέζονται»

Τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη υποδέχτηκε στην εκπομπή της το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου η Σταματ...
11:11 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Δεν έπαιζα χαρτιά, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»

«Δεν έπαιζα χαρτιά, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι