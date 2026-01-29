Μαρία Εκμεκτσίογλου: «Πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο και η θεραπεία πλέον θα συνεχιστεί στο σπίτι» – Οι δηλώσεις για την περιπέτεια της υγείας της

Πριν από κάποιες ημέρες, η Μαρία Εκμεκτσίογλου είχε κάνει γνωστή τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο, λόγω μίας πνευμονίας. Η επιτυχημένη σεφ πήρε εξιτήριο και βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, στο οποίο, σύμφωνα με τα όσα είπε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, θα συνεχίσει την θεραπεία της, με την γιατρό της να παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας της. Στις δηλώσεις της ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον που έδειξε αφού δημοσιοποιήθηκε η περιπέτειά της, τονίζοντας πως «διαβάζοντας τα μηνύματα έπαιρνα κουράγιο για να συνεχίσω να δίνω την μεγάλη μάχη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μου».

Συγκεκριμένα, η Μαρία Εκμεκτσίογλου ανέφερε πως: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει στο τηλέφωνό μου και στη σελίδα μου στο Instagram και στο Facebook για περαστικά. Πραγματικά διαβάζοντας τα μηνύματα έπαιρνα κουράγιο για να συνεχίσω να δίνω την μεγάλη μάχη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μου, εξαιτίας της πνευμονίας που με ταλαιπώρησε πολύ.

Πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο και η θεραπεία πλέον θα συνεχιστεί στο σπίτι με την παρακολούθηση της γιατρού μου, η οποία θα κρατήσει για ένα μήνα περίπου μέχρι να ανακτήσω τελείως τις δυνάμεις μου».

«Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και να περάσει γρήγορα αυτός ο χειμώνας που ταλαιπώρησε όχι μόνο εμένα αλλά πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Τις τελευταίες δύο μέρες έπαψα να γκρινιάζω γι’ αυτό που με βρήκε, βλέποντας τις τεράστιες τραγωδίες που ζει αυτή τη στιγμή η χώρα και λυπάμαι αφάνταστα για αυτές τις ψυχούλες που χάθηκαν τόσο άδικα», συνέχισε.

Επιπλέον, η αγαπημένη σεφ είπε ότι: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια φορά για το ενδιαφέρον σας που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα που μάθατε ότι είμαι στο νοσοκομείο και δεν πάψατε να στέλνετε μηνύματα μέχρι και σήμερα».