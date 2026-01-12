Μαρία Εκμεκτσίογλου: Η νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Σας ευχαριστώ για τις χιλιάδες ευχές…»

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, γνωστοποίησε πως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, λόγω μίας πνευμονίας. Η αγαπημένη σεφ πριν από λίγες ώρες έκανε ένα νέο story, στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1), η Μαρία Εκμεκτσίογλου ανέβασε μία νέα φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται.

Σε αυτή την βλέπουμε ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ενώ παρακολουθεί τηλεόραση.

Η επιτυχημένη σεφ έχει γράψει στο story της: «Τις κάλτσες μου τις φόρεσαν ανάποδα αλλά δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ για τις χιλιάδες ευχές και την θετική ενέργεια που έχω λάβει».

Υπενθυμίζεται ότι χθες είχε γράψει: «Με αισιοδοξία προσπερνάμε τα δύσκολα για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Πνευμονία κάνε πίσω δεν μασάμε».