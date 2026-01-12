Μαρία Εκμεκτσίογλου: Η νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Σας ευχαριστώ για τις χιλιάδες ευχές…»

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Εκμεκτσίογλου γνωστοποίησε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, μέσω Instagram, πως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας μια πνευμονία.
  • Η αγαπημένη σεφ έκανε μια νέα ανάρτηση το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) από το δωμάτιο του νοσοκομείου.
  • Στο story της, η Μαρία Εκμεκτσίογλου ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές και τη θετική ενέργεια, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ για τις χιλιάδες ευχές και την θετική ενέργεια που έχω λάβει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Εκμεκτσίογλου
Φωτογραφία: Instagram/maria_ekmekcioglu

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, γνωστοποίησε πως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, λόγω μίας πνευμονίας. Η αγαπημένη σεφ πριν από λίγες ώρες έκανε ένα νέο story, στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1), η Μαρία Εκμεκτσίογλου ανέβασε μία νέα φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται.

Σε αυτή την βλέπουμε ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ενώ παρακολουθεί τηλεόραση.

Η επιτυχημένη σεφ έχει γράψει στο story της: «Τις κάλτσες μου τις φόρεσαν ανάποδα αλλά δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ για τις χιλιάδες ευχές και την θετική ενέργεια που έχω λάβει».

Μαρία Εκμεκτσίογλου

Υπενθυμίζεται ότι χθες είχε γράψει: «Με αισιοδοξία προσπερνάμε τα δύσκολα για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Πνευμονία κάνε πίσω δεν μασάμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Στο προσκήνιο το ζήτημα ένταξης των νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Συνάντηση Τασούλα-Πιερρακάκη: Τι συζήτησαν για την ελληνική οικονομία

Νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει πόσο ασφαλείς είναι οι online αγορές στις εκπτώσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:13 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Δημήτρης Σαμόλης για τον πατέρα του: «Ήταν πιο πικρό το ότι με αποδέχτηκε όταν το έκανε και το ευρύ κοινό»

Το 1994 η Αλίκη Βουγιουκλάκη πρωταγωνίστησε στη παράσταση «Η μελωδία της ευτυχίας», στην οποία...
17:15 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τζένη Καρέζη: Γεννήθηκε σαν σήμερα – Η ανάρτηση της Finos Film

Η Τζένη Καρέζη έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο το 1954, στην παράσταση «Ωραία Ελένη», και το κ...
16:33 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Μέμος Μπεγνής για τα απειλητικά μηνύματα: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασύδειλοι»

Καλεσμένος στο «Πρωίαν σε είδον» ήταν το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου ο Μέμος Μπεγνής. Μιλώ...
23:25 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Ηλιάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που «εξαφανίστηκε» από τα social media – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Ηλιάκη, με ανάρτησή της στο Instagram, εξήγησε ποιος είναι ο λόγος που έχει «εξαφανιστ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι