Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Στη φωτογραφία από τη δεκαετία του 1930, βλέπετε έναν πασίγνωστο δρόμο της πόλης – Μπορείτε να τον αναγνωρίσετε;

  • Ένα κουίζ για την παλιά Αθήνα καλεί τους αναγνώστες να αναγνωρίσουν έναν πασίγνωστο δρόμο της δεκαετίας του 1930, αναδεικνύοντας τις ριζικές αλλαγές στην πόλη.
  • Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.
  • Πρόκειται για έναν ιστορικό δρόμο της Αθήνας, που άλλαξε πολύ με την κατεδάφιση πολλών νεοκλασικών κτιρίων τις περασμένες δεκαετίες.
Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την οδό που φαίνεται στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί. Είναι στο κέντρο της πόλης και είναι από τις πιο γνωστές.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Στη φωτογραφία από τη δεκαετία του 1930 βλέπετε έναν πασίγνωστο δρόμο της πόλης – Μπορείτε να τον αναγνωρίσετε;

  • Σταδίου
  • Πανεπιστημίου
  • Ακαδημίας
  • Βασιλίσσης Σοφίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία, που έχει τραβηχτεί τη δεκαετία του 1930 βλέπετε την οδό Πανεπιστημίου.  Από το ύψος της οδού Ομήρου, δεξιά είναι το Οφθαλμιατρείο Αθηνών, στην γωνία με την οδό Σίνα. Χτίστηκε με σχέδια του Χριστιανού Χάνσεν, Γεράσιμου Μεταξά, και Αριστείδη Μπαλάνου.  Η τελετή θεμελίωσης έγινε στις 21 Απριλίου 1847, και τα εγκαίνια στις 14 Ιουνίου 1854. (Πηγή: iloveoldathens.blogspot.com)

Η οδός Πανεπιστημίου είναι ιστορικός δρόμος στην 1η δημοτική ενότητα της πόλης της Αθήνας. Εντάσσεται στο ρυμοτομικό πλέγμα του πολεοδομικού σχεδίου που εφαρμόστηκε βόρεια της παλαιάς πόλης, αναπτυσσόμενη περιμετρικά του ιστορικού κέντρου και παραλλήλως της Ακαδημίας και της Σταδίου.

Είναι μονής κατεύθυνσης από το 1960, με φορά νότια-βόρεια. Έχει συνολικό μήκος 1,2 χιλιόμετρα, με έξι λωρίδες κυκλοφορίας, πέντε για την κίνηση των οχημάτων και μία αντίστροφης κυκλοφορίας για τα μέσα μεταφοράς.Υπάρχουν αρκετά κτίρια οκτώ με δέκα ορόφων επί της οδού. Νεοκλασικά κτίρια μόλις δύο με τριών ορόφων υπήρχαν εξ ολοκλήρου έως τη δεκαετία του 1950, αλλά αμέσως μετά μια έντονη κατασκευαστική τάση οικοδόμησης πολυκατοικιών (σε συνδυασμό και με μια νοοτροπία θεώρησης των νεοκλασικών κτηρίων ως αναχρονιστικά, που κυριάρχησε στην κοινή γνώμη της χώρας την τότε εποχή), γκρεμίστηκαν τα περισσότερα από αυτά στη δεκαετία του 1960.

Η ονομασία του δρόμου προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ιστορικό κτίριο του οποίου οικοδομήθηκε το 1841 και αποτελεί τμήμα της λεγόμενης Τριλογίας των Αθηνών. Η οδός είχε μετονομαστεί επισήμως σε Ελευθερίου Βενιζέλου στις 8 Σεπτεμβρίου 1945 αλλά παραμένει γνωστή με την αρχική της ονομασία μέχρι σήμερα.

Δείτε πώς είναι το ίδιο σημείο σήμερα

 

 

