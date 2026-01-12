Μέμος Μπεγνής για τα απειλητικά μηνύματα: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασύδειλοι»

Καλεσμένος στο «Πρωίαν σε είδον» ήταν το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου ο Μέμος Μπεγνής. Μιλώντας με την Τζένη Μελιτά, ο επιτυχημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στα μηνύματα που έχει λάβει με αφορμή δηλώσεις που έχει κάνει. Μάλιστα σχολίασε και απειλές τις οποίες είχε δεχτεί όταν είχε εκφραστεί υπέρ των μεταναστών, τις οποίες χαρακτήρισε «κούφιες» και τους ανθρώπους που του τις έστειλαν «θρασύδειλους».

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Μέμος Μπεγνής είπε: «Εντάξει, υπάρχουν τα μηνύματα, και θετικά και αρνητικά, αλλά είναι ωραίο να είσαι ειλικρινής και να λες τις απόψεις σου και να μην ακολουθείς την πεπατημένη. Όχι ότι το κάνω για να μην την ακολουθήσω, απλά νιώθω σε κάποια πράγματα ότι είμαι τελείως αντίθετος με το είθισται τέλος πάντων. Οπότε, νιώθω την ανάγκη να το επικοινωνήσω αυτό. Είναι καλό κάποιος να είναι ειλικρινής, έτσι ώστε ο απέναντί σου να ξέρει τι άνθρωπο έχει!».

«Έχει κόστος. Γιατί όταν μιλάς διαφορετικά και πάντα οι άλλοι έχουν μάθει να ακούνε, αυτό που έχουν μάθει να ακούνε, το ψέμα συνήθως, γιατί πολλοί ζούμε αρεσκόμενοι στο ψέμα, δεν είναι και το καλύτερο. Έχεις και αντιδράσεις αρκετά αρνητικές κάποιες φορές και ενοχλητικές.

Κάποτε που είχα εκφραστεί υπέρ των μεταναστών και των οικογενειών των μεταναστών, ναι είχα και υβριστικά σχόλια από ανθρώπους που ψηφίζουν ακροδεξιά και τα λοιπά.

Δεν με πτοεί όμως αυτό, γιατί υπήρξαν και απειλές που είναι κούφιες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασύδειλοι, οπότε δεν πτοούμαι από τέτοιους ανθρώπους που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο και δεν εμφανίζονται», εξήγησε στη συνέχεια ο καλλιτέχνης.