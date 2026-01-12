Σωτήρης Σκάντζικας: Το χειρότερο είναι ότι όταν τα… κακαρώσω, θα γράψουν «πέθανε ο Πετράκης του Δόγγανου»

Με μια ανάρτηση στο Facebook θέλησε να θυμίσει στους διαδικτυακούς φίλους του ο ηθοποιός, Σωτήρης Σκάντζικας τα 30 χρόνια από την ημέρα που έκανε πρεμιέρα η σειρά «Εκείνες κι Εγώ» στον ANT1.

Ο Σωτήρης Σκάντζικας κοινοποίησε μερικά καρέ από την επανάληψη της επιτυχημένης σειράς, όπου υποδύθηκε τον ανιψιό του πρωταγωνιστή, Ζάχου Δόγγανου (Γιάννη Μπέζου).

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Facts.

Φέτος κλείνουν ακριβώς 30 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο του «Εκείνες κι εγώ»! Συνεχίζονται ολούθε οι επαναλήψεις. Αντένα, Tv Μακεδονία, πλατφόρμες Τη φωτό έστειλε η αγαπημένη Maria Angel που την έβγαλε σήμερα 8 το πρωί. Χειρότερο κούρεμα ever, είμαι σαν τον Μπόζο, αλλά τουλάχιστον τότε είχα μαλλλλί!

Τελικό συμπέρασμα…

Το χειρότερο είναι ότι όταν τα “κακαρώσω”, θα γράψουν ”πέθανε ο Πετράκης του Δόγγανου”.

Πιο τελικό συμπέρασμα..

Βάλτε με πρωταγωνιστή σε δραματικο-εγκληματικο-ερωτική σειρά και να λέγομαι Εδμόνδος.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΔΜΟΝΔΟΣ!».