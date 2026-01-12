Γεωργιάδης: Σε μεγάλη πίεση τα νοσοκομεία, κάντε το εμβόλιο κατά της γρίπης

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία που δέχονται μεγάλη πίεση. Σημείωσε ότι ακόμη και αν εμβολιαστούν σήμερα, σε δύο εβδομάδες η κατάσταση του συστήματος υγείας θα βελτιωθεί σημαντικά.
  • Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για πολιτική κίνηση, εκτιμώντας ότι δεν θα επηρεάσει τη ΝΔ. Πρόσθεσε πως η αναφορά της για χρήματα δείχνει ότι «μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια».
  • Για τους αγρότες, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό θα έχει θετική εξέλιξη, τονίζοντας ωστόσο ότι «το κλείσιμο των δρόμων είναι βαριά παράνομη πράξη» και είναι υπέρ της εφαρμογής του νόμου.
Έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία που τις τελευταίες ημέρες δέχονται μεγάλη πίεση, απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως σημείωσε, ακόμη και αν εμβολιαστούν σήμερα οι πολίτες, σε δύο εβδομάδες η κατάσταση του συστήματος υγείας θα βελτιωθεί σημαντικά.

Παράλληλα, ο υπουργός σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για δημιουργία πολιτικής κίνησης, εκτίμησε ότι δεν θα επηρεάσει τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές.

«Ο κύβος ερρίφθη και θα κάνει τη δική της προσπάθεια, αλλά έχει ξεκινήσει λίγο στραβά» είπε ενδεικτικά και πρόσθεσε ότι η αναφορά της για χρήματα που της πρότειναν ώστε να μην προχωρήσει σε δημιουργία πολιτικού φορέα, δείχνει ότι «μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια».

Στην ερώτηση εάν επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό ένα ενδεχόμενο κόμμα από την κα Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι «οι τάσεις δείχνουν πως όχι, καθώς αυτά που ευαγγελίζεται δεν σχετίζονται με τη ΝΔ». Όπως είπε τα κόμματα που πλήττονται από την κα Καρυστιανού είναι η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Για τους αγρότες

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αυριανή συνάντηση αγροτών και Πρωθυπουργού θα έχει θετική εξέλιξη, τονίζοντας ότι το κλείσιμο των δρόμων είναι βαριά παράνομη πράξη και ότι ο ίδιος είναι υπέρ της εφαρμογής του νόμου.

«Δικαίωμα δεν έχει μόνο ο αγρότης, αλλά και ο μεταφορέας», είπε και πρόσθεσε πως «δεν έχει πάντα δίκιο όποιος διαμαρτύρεται».

Δημοσκοπήσεις

Ο υπουργός Υγείας ερωτηθείς σχετικά με τις δημοσκοπήσεις είπε ότι δεν βλέπει απίθανη αυτοδυναμία της ΝΔ στις εκλογές του 2027. «Δεν το βλέπω πολύ μακριά», είπε.

ΕΟΔΥ

Επίσης ανακοίνωσε ότι επαναπροσλήφθηκαν στον ΕΟΔΥ όσοι είχαν απολυθεί επί υπουργίας Παύλου Πολάκη. «Κανείς υπουργός στο μέλλον να μη χρησιμοποιεί αυθαίρετη την πολιτική του εξουσία για να προχωρήσει σε πολιτική δίωξη δημοσίων υπαλλήλων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

12:53 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης: Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων – Περιμένουμε τα ονόματα των αγροτών που θα συμμετέχουν στις 2 συναντήσεις

Διευκρινίσεις για τις δύο συναντήσεις στις οποίες έχει προσκαλέσει τους αγρότες η κυβέρνηση έδ...
11:46 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Χατζηδάκης για αγρότες: Η στάση τους θυμίζει παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά

«Θυμίζει ένα παιδικό παιχνίδι, την κολοκυθιά» είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνηση...
10:10 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Το βίντεο για μίζες φέρνει πολιτικό «σεισμό» στην Κύπρο

Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύω...
22:08 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δ. Μακεδονίας: Οι επόμενες εκλογές είναι ιστορική μάχη – Να ηττηθεί η αλαζονεία και η διαφθορά της ΝΔ

«Οι επόμενες εκλογές είναι μία μάχη ιστορική για την παράταξη που εμπέδωσε τη Δημοκρατία στην ...
