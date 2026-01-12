Μπακς: Ο «Greek Freak» πλήγωσε τους Νάγκετς με 31 πόντους αλλά δεν απέτρεψε την ήττα – «Γιατί πρέπει πάντα να είμαστε πίσω στο σκορ;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μία φορά… φανταστικός, αλλά οι Μπακς δεν απέφυγαν την ήττα στο Ντένβερ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 31 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, αλλά ήταν μόνος του και οι Νάγκετς επικράτησαν με 108-104.

Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ για τους νικητές είχε 25 και ο Άαρον Γκόρντον 23 πόντους, συμπληρώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι δηλώσεις του «Greek Freak» μετά την ήττα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε μετά το παιχνίδι ότι «νομίζω αμυντικά έπρεπε απλώς να δώσουμε τον τόνο λίγο νωρίτερα».

Στην ανάλυση της εκτός έδρας αποστολής της ομάδας του, ο σταρ των Μπακς τόνισε: «Νομίζω συνολικά παίξαμε καλό μπάσκετ. Σε κάθε παιχνίδι που παίξαμε, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι; Σίγουρα. Ήθελα να ολοκληρώσουμε το ταξίδι εκτός έδρας με 3-1; Ναι. Νομίζω αυτός είναι πάντα ο στόχος, 75%. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Είμαι ευγνώμων που ήμασταν 2-2 σε αυτό το ταξίδι απέναντι σε δύσκολες ομάδες; Ναι. Αλλά δεν αισθάνομαι άνετα, γιατί μπορούμε να είμαστε καλύτεροι».

Ο Έλληνας διεθνής πρόσθεσε ότι «Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Αυτό εννοώ. Δεν μπορούμε να αφήνουμε έτσι το προβάδισμα. Γιατί πρέπει πάντα να είμαστε πίσω στο σκορ; Και όταν έχουμε το προβάδισμα, γιατί πάντα το χάνουμε;», αναφερόμενος στις δυσκολίες της ομάδας που φτάνουν μέχρι και το Ντένβερ.

«Ένιωσα ότι κάποιες φορές δεν κάναμε τη δουλειά μας», σημείωσε ο Αντετοκούνμπο.

«Στο τέλος της ημέρας, ο Μάρεϊ δεν έπαιζε, ο Μπράουν δεν έπαιζε, ο Γιόκιτς δεν έπαιζε, ο (Γιονάς) Βαλαντσιούνας δεν έπαιζε. Οπότε, απλώς πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Νομίζω, ελπίζω, να έχουμε καταλάβει ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες και κάθε νίκη που παίρνουμε, κάθε “στενό” [στο σκορ] παιχνίδι που μπορούμε να τελειώσουμε και να πάρουμε, μετράει».

Αποτελέσματα αγώνων

Ορλάντο – Νέα Ορλεάνη 128-118

Μέμφις – Μπρούκλιν 103-98

Τορόντο – Φιλαδέλφεια 116-115 (παρ.)

Πόρτλαντ – Νέα Υόρκη 114-123

Μινεσότα – Σαν Αντόνιο 104-103

Οκλαχόμα – Μαϊάμι 124-112

Ντένβερ – Μιλγουόκι 108-104

Φοίνιξ – Ουάσινγκτον 112-93

Γκόλντεν Στέιτ -Ατλάντα 111-124

Σακραμέντο – Χιούστον 111-98

Βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 25-14 Βοστώνη 24-14 Τορόντο 24-16 Φιλαδέλφεια 21-16 Μπρούκλιν 11-25

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 28-10 Κλίβελαντ 22-18 Σικάγο 18-20 Μιλγουόκι 17-22 Ιντιάνα 8-31

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 22-18 Μαϊάμι 20-19 Ατλάντα 20-21 Σάρλοτ 14-25 Ουάσινγκτον 10-28

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 33-7 Ντένβερ 26-13 Μινεσότα 26-14 Πόρτλαντ 19-21 Γιούτα 13-25

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 23-13 Φοίνιξ 24-15 Γκόλντεν Στέιτ 21-18 Λ.Α. Κλίπερς 15-23 Σακραμέντο 9-30

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ