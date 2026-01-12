Μπακς: Ο «Greek Freak» πλήγωσε τους Νάγκετς με 31 πόντους αλλά δεν απέτρεψε την ήττα – «Γιατί πρέπει πάντα να είμαστε πίσω στο σκορ;»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μία ακόμη φανταστική εμφάνιση με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ωστόσο οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Νάγκετς με 108-104 στο Ντένβερ.
  • Ο «Greek Freak» εξέφρασε το παράπονό του μετά την ήττα. «Γιατί πρέπει πάντα να είμαστε πίσω στο σκορ; Και όταν έχουμε το προβάδισμα, γιατί πάντα το χάνουμε;», διερωτήθηκε.
  • Ο Έλληνας σταρ τόνισε την ανάγκη για βελτίωση, ειδικά στον τομέα της άμυνας, αναφέροντας: «νομίζω αμυντικά έπρεπε απλώς να δώσουμε τον τόνο λίγο νωρίτερα» και πως «κάποιες φορές δεν κάναμε τη δουλειά μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Φωτογραφία: AP

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μία φορά… φανταστικός, αλλά οι Μπακς δεν απέφυγαν την ήττα στο Ντένβερ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 31 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, αλλά ήταν μόνος του και οι Νάγκετς επικράτησαν με 108-104.

Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ για τους νικητές είχε 25 και ο Άαρον Γκόρντον 23 πόντους, συμπληρώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι δηλώσεις του «Greek Freak» μετά την ήττα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε μετά το παιχνίδι ότι «νομίζω αμυντικά έπρεπε απλώς να δώσουμε τον τόνο λίγο νωρίτερα».

Στην ανάλυση της εκτός έδρας αποστολής της ομάδας του, ο σταρ των Μπακς τόνισε: «Νομίζω συνολικά παίξαμε καλό μπάσκετ. Σε κάθε παιχνίδι που παίξαμε, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι; Σίγουρα. Ήθελα να ολοκληρώσουμε το ταξίδι εκτός έδρας με 3-1; Ναι. Νομίζω αυτός είναι πάντα ο στόχος, 75%. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Είμαι ευγνώμων που ήμασταν 2-2 σε αυτό το ταξίδι απέναντι σε δύσκολες ομάδες; Ναι. Αλλά δεν αισθάνομαι άνετα, γιατί μπορούμε να είμαστε καλύτεροι».

Ο Έλληνας διεθνής πρόσθεσε ότι «Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Αυτό εννοώ. Δεν μπορούμε να αφήνουμε έτσι το προβάδισμα. Γιατί πρέπει πάντα να είμαστε πίσω στο σκορ; Και όταν έχουμε το προβάδισμα, γιατί πάντα το χάνουμε;», αναφερόμενος στις δυσκολίες της ομάδας που φτάνουν μέχρι και το Ντένβερ.

«Ένιωσα ότι κάποιες φορές δεν κάναμε τη δουλειά μας», σημείωσε ο Αντετοκούνμπο.

«Στο τέλος της ημέρας, ο Μάρεϊ δεν έπαιζε, ο Μπράουν δεν έπαιζε, ο Γιόκιτς δεν έπαιζε, ο (Γιονάς) Βαλαντσιούνας δεν έπαιζε. Οπότε, απλώς πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Νομίζω, ελπίζω, να έχουμε καταλάβει ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες και κάθε νίκη που παίρνουμε, κάθε “στενό” [στο σκορ] παιχνίδι που μπορούμε να τελειώσουμε και να πάρουμε, μετράει».

Αποτελέσματα αγώνων

  • Ορλάντο – Νέα Ορλεάνη 128-118
  • Μέμφις – Μπρούκλιν 103-98
  • Τορόντο – Φιλαδέλφεια 116-115 (παρ.)
  • Πόρτλαντ – Νέα Υόρκη 114-123
  • Μινεσότα – Σαν Αντόνιο 104-103
  • Οκλαχόμα – Μαϊάμι 124-112
  • Ντένβερ – Μιλγουόκι 108-104
  • Φοίνιξ – Ουάσινγκτον 112-93
  • Γκόλντεν Στέιτ -Ατλάντα 111-124
  • Σακραμέντο – Χιούστον 111-98

Βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Νέα Υόρκη 25-14
  2. Βοστώνη 24-14
  3. Τορόντο 24-16
  4. Φιλαδέλφεια 21-16
  5. Μπρούκλιν 11-25

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 28-10
  2. Κλίβελαντ 22-18
  3. Σικάγο 18-20
  4. Μιλγουόκι 17-22
  5. Ιντιάνα 8-31

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 22-18
  2. Μαϊάμι 20-19
  3. Ατλάντα 20-21
  4. Σάρλοτ 14-25
  5. Ουάσινγκτον 10-28

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 33-7
  2. Ντένβερ 26-13
  3. Μινεσότα 26-14
  4. Πόρτλαντ 19-21
  5. Γιούτα 13-25

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 23-13
  2. Φοίνιξ 24-15
  3. Γκόλντεν Στέιτ 21-18
  4. Λ.Α. Κλίπερς 15-23
  5. Σακραμέντο 9-30

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 27-12
  2. Χιούστον 22-14
  3. Μέμφις 17-22
  4. Ντάλας 14-25
  5. Νέα Ορλεάνη 9-32

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Οδηγίες για ασφαλή χρήση φαρμάκου για την επιληψία σε νεογνά- Κίνδυνος σοβαρών παρενεργειών

Νεογνικός γενωμικός έλεγχος για σπάνιες παθήσεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Συνολικά 120 νέες μόνιμες προσλήψεις σε φορέα του Δημοσίου: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Ορόσημο το 2026 για την εμπέδωση της Ελλάδας ως ενεργειακή πύλη της ΝΑ Ευρώπης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:27 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Super League – Βαθμολογία: Μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στη 2η θέση ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, 6ος ο Παναθηναϊκός

Μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Super League, ο Ολυμπιακός φιγουράρει μόνος στην ...
23:54 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Μαγικό ματς, «τρελή»… κούπα για τους Καταλανούς

Να μην τελείωνε ποτέ αυτό το ματς! Η ποδοσφαιρική πανδαισία που προσέφεραν Μπαρτσελόνα και Ρεά...
23:12 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0: «Ποδαρικό» στο 2026 με… τριάρα

Παίζοντας καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο για ένα ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Πανσε...
23:10 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την πώληση του Τετέ στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Γκρέμιο, ανακοινώθηκε επίσημα κι από τον Παναθηναϊκό η πώληση...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι