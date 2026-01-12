Παγετός στη Μακεδονία: Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία και πού είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύνοψη από το

  • Παγετός επικρατεί από νωρίς το πρωί σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, με τις αντιολισθητικές αλυσίδες να είναι απαραίτητες σε μεγάλα τμήματα του επαρχιακού δικτύου της Μακεδονίας, ιδίως σε Χαλκιδική, Πέλλα και Ημαθία.
  • Στη Δράμα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό από τη διασταύρωση του οικισμού Βώλακα ως το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, λόγω έντονης χιονόπτωσης και ολισθηρότητας.
  • Υποχρεωτικός είναι ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες για όλα τα οχήματα που κινούνται στα οδικά δίκτυα των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, λόγω χιονιού και παγετού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία αλυσίδες χιόνια

Παγετός επικρατεί από νωρίς το πρωί σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, γεγονός που δυσκολεύει την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και της χιονόπτωσης σε πολλές περιοχές, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητες σε μεγάλα τμήματα, κυρίως του επαρχιακού δικτύου της Μακεδονίας, ενώ στη Δράμα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας στα ορεινά.

Απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται σε οδικά σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα σε Χαλκιδική, Πέλλα και Ημαθία.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω χιονόπτωσης ή παγετού οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες στα εξής οδικά σημεία:

Χαλκιδική:

▪από το 65 έως το 90 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ιερισσού,
▪από το 1 έως το 10 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Βαρβάρας,
▪από το 1 έως το 10 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Ολυμπιάδας,
▪στη νέα περιφερειακή οδό Αρναίας (παράκαμψη Αρναίας),
▪από το 1 έως το 8 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας–Στανού,
▪από το 70 έως το 85 χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη) και
▪από το 1 έως το 7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Παλαιοχωρίου-Αγίου Νικολάου.

Πέλλα:

▪από το 15 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου  Κερασιάς-Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα” &
▪από το 18 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας-Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα”.

Ημαθία:

▪στη δημοτική οδό Νάουσας – Τριών Πέντε Πηγαδίων, από το 10 έως το 17 χιλιόμετρο (χιονοδρομικό κέντρο) &
▪στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου, από το 10 έως το 17 χιλιόμετρο (χιονοδρομικό κέντρο).
▪στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Σελίου, από 18 έως το 26 χιλιόμετρο (χιονοδρομικό κέντρο)

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Δράμα

Συνεχής και έντονη χιονόπτωση καταγράφεται στη Δράμα, όπου ο υδράργυρος έχει υποχωρήσει κάτω από τους 0°C. Λόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό από τη διασταύρωση του οικισμού Βώλακα ως το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού.

Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των βαρέων οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων καθώς και των λοιπών οχημάτων που δεν φέρουν αντιολοσθητικές αλυσίδες και κινούνται:
▪   στην Ε.Ο. Δράμας – Εξοχής από το 17ο χλμ. (δ/ση Κοκκινογείων)  έως το 51ο χλμ. (Εξοχή-Σύνορα) .
▪ στην Επαρχιακή Οδό από διασταύρωση Βώλακα έως τον οικισμό Βώλακα και το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού.
▪ στην Επ. Οδό Δράμας – Σιδηρονέρου από το 22ο χλμ. έως το 53ο χλμ. (οικισμός Σκαλωτής).Απαραίτητες οι αλυσίδες στη Δυτική Μακεδονία

Χιόνια, τσουχτερό κρύο και παγετός που καθιστά επικίνδυνο το οδόστρωμα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στη Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω παγετού στα παρακάτω σημεία του νομού Γρεβενών:

▪ στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Σαμαρίνας, από το 32ο χλμ. έως  το 54ο χλμ.,
▪ στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Χ/Κ  Βασιλίτσας, από το 32ο χλμ. έως  το 45ο χλμ. και
▪ στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Περιβολίου και Αβδέλλας, από το 24ο χλμ. έως  το 45ο χλμ. και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου.

Για τον νομό Φλώρινας μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες γίνεται η κίνηση των οχημάτων:

▪ στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο  χλμ. έως το 30ο χλμ.,
▪ στην Εθνική οδό Φλώρινας – Συνοριακό σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 6ο  χλμ. έως το 52ο χλμ.,
▪ στην Επαρχιακή οδό Αετού- Νυμφαίου, από το 1ο χλμ. έως το 9ο χλμ. και
▪ στο ορεινό και επαρχιακό δημοτικό δίκτυο του Δήμου Φλώρινας.

Μετά από απόφαση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εξαιτίας εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, είναι απαραίτητος ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

