  • Ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρυνε τον τόνο έναντι της Κούβας, απαιτώντας η νήσος να δεχτεί «συμφωνία» και δηλώνοντας «Δεν θα υπάρξει άλλο πετρέλαιο ή χρήμα με προορισμό την Κούβα – μηδέν!». Την απείλησε να δεχτεί μια συμφωνία «προτού να είναι πολύ αργά».
  • Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, αντέτεινε ότι η νήσος είναι «έθνος ελεύθερο, ανεξάρτητο, κυρίαρχο» και «κανένας δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», τονίζοντας πως η Κούβα «δεν απειλεί, προετοιμάζεται, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι τελευταίας ρανίδας αίματος».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε μήνυμα που αναφέρει ότι ο υπουργός Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος της Κούβας.
Οργή στην Κούβα για τον Τραμπ που έστειλε τελεσίγραφο στην Αβάνα και «έχρισε» πρόεδρο της χώρας τον Ρούμπιο – «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σαν εγκληματίας»
Φωτογραφία: AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρυνε τον τόνο έναντι της Κούβας χθες Κυριακή, απαιτώντας η νήσος να δεχτεί, «προτού να είναι πολύ αργά», να κλείσει «συμφωνία», τη φύση της οποίας δεν διευκρίνισε, προκαλώντας οργή στον ομόλογό του στην Αβάνα.

«Δεν θα υπάρξει άλλο πετρέλαιο ή χρήμα με προορισμό την Κούβα – μηδέν!», ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, μέσω Truth Social. «Της απευθύνω σθεναρή σύσταση να δεχτεί μια συμφωνία, προτού να είναι πολύ αργά».

Πηγή: Truth Social

Ερωτηθείς σχετικά χθες από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως θα ήθελε η Αβάνα να αναλάβει να χειριστεί όσους έχουν φύγει από την Κούβα, ιδίως εξαναγκαστικά.

«Το σημαντικότερο, προς το παρόν, είναι να ασχοληθούν με αυτούς που ήρθαν από την Κούβα, που είναι Αμερικανοί πολίτες ή βρίσκονται στη χώρα μας», δήλωσε, και πάλι χωρίς να εξηγήσει τι εννοούσε.

Η Κούβα είναι «έθνος ελεύθερο, ανεξάρτητο, κυρίαρχο» και «κανένας δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», αντέτεινε μέσω X ο πρόεδρός της, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Η νήσος «δεν επιτίθεται, υφίσταται επίθεση από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια, και δεν απειλεί, προετοιμάζεται, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί στην πατρίδα μέχρι τελευταίας ρανίδας αίματος», πρόσθεσε.

Σε βάρος της χώρας του επιβάλλεται από το 1962 εμπάργκο από τις ΗΠΑ, που είχε επιβληθεί την περίοδο του ψυχρού πολέμου και ενισχύθηκε στην πορεία των ετών.

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφτηκαν οκτώ ημέρες μετά την αιχμαλώτιση από τον αμερικανικό στρατό του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, βασικού συμμάχου της Κούβας, στο πλαίσιο επιχείρησης η οποία στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Καράκας – αλλά και της Αβάνας.

«Η Κούβα ζούσε, για πολλά χρόνια, χάρη σε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα η Κούβα παρείχε ‘υπηρεσίες ασφαλείας’ στους δυο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, αλλά αυτό τέλειωσε», υποστήριξε ο κ. Τραμπ.

Η Κούβα είχε υπογράψει το 2000 συμφωνία συνεργασίας με τη Βενεζουέλα του τότε προέδρου Ούγκο Τσάβες (1999-2013), προκατόχου του Νικολάς Μαδούρο. Προέβλεπε τον εφοδιασμό της νήσου με πετρέλαιο με αντάλλαγμα την αποστολή γιατρών και εκπαιδευτικών.

«Ανεξέλεγκτος εγκληματίας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε ακόμη μήνυμα χθες Κυριακή που αναφέρει ότι ο υπουργός Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, γιος κουβανών μεταναστών στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος της νήσου της Καραϊβικής, συνοδεύοντας με το σχόλιο «καλό μου ακούγεται αυτό!»

Πηγή: Truth Social

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μια εποχή εμφανιζόταν ως μέγας επικριτής του επεμβατισμού των ΗΠΑ, δηλώνει τώρα πως εφαρμόζει το «δόγμα Ντονρό», λογοπαίγνιο με το μικρό του όνομα και εκείνο του Αμερικανού άλλοτε προέδρου Τζέιμς Μονρό, που εφάρμοσε τον 19ο αιώνα πολιτική μετατροπής της Λατινικής Αμερικής μέρος της σφαίρας αποκλειστικής επιρροής των ΗΠΑ.

Στους δρόμους της Αβάνας η Μερσέδες Σιμόν, συνταξιούχος 65 ετών, φάνηκε να αψηφά τις απειλές του Τραμπ. «Δεν θα αγγίξει την Κούβα», έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όλοι οι (Αμερικανοί) πρόεδροι μιλάνε, μιλάνε, μιλάνε (σ.σ. για τη νήσο) εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν κάνουν τίποτα».

Για τον Μάρκος Σάντσες, 21 ετών, εργαζόμενο στην εστίαση, οι δυο χώρες πρέπει να βρουν πεδίο συνεννόησης, «χωρίς χρήση βίας» ούτε «καμιά αρνητική ενέργεια έναντι της Κούβας», για να αποκτήσουν «μια μορφή σχέσης».

«Οι βόμβες δεν έχουν ονόματα κι οι πόλεμοι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μας πλήττουν όλους», τόνισε η Ρέγκλα Γκονσάλες, 54χρονη νοικοκυρά, που φοβάται ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών, Μπρούνο Ροδρίγκες, σχολίασε μέσω X ότι «οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σαν εγκληματίας και ανεξέλεγκτος ηγεμόνας που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια, όχι μόνο στην Κούβα και στο (δυτικό) ημισφαίριο, αλλά στον κόσμο ολόκληρο».

Στην άλλη πλευρά του στενού της Φλόριντας, ο ρεπουμπλικάνος πολιτικός Μάριο Ντίας-Μπαλάρτ, κουβανικής καταγωγής, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, διαβεβαίωσε ότι «η τυραννία στην Κούβα δεν θα επιζήσει» τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

