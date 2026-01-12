Το βίντεο για μίζες φέρνει πολιτικό «σεισμό» στην Κύπρο

Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Πέμπτη και που δημιουργεί σκιές και υποψίες για «μίζες», τόσο σε σχέση με τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023 όσο και σε σχέση με τους μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το βίντεο δημοσιεύτηκε ως «διαρροή» από τον λογαριασμό Emily Thompson στο «Χ» και περιλαμβάνει συνομιλίες ανάμεσα στον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό, ο οποίος θεωρείται στην επιχειρηματική κοινότητα της Μεγαλονήσου από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του Ν. Χριστοδουλίδη.

Αντίδραση με καθυστέρηση

Η κυπριακή κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει και την προεδρία της Ε.Ε. για το τρέχον εξάμηνο, αντέδρασε με καθυστέρηση το βράδυ της Πέμπτης, αφού το βίντεο είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου και είχε γίνει το μοναδικό θέμα συζήτησης στη Μεγαλόνησο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «το βίντεο, στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του κράτους, χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ». Προσέθεσε μάλιστα, ότι «το υλικό επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας». Κυβερνητικές πηγές στην Κύπρο πιθανολογούσαν, μάλιστα, ότι πίσω από το βίντεο ενδέχεται να βρίσκεται ρωσικός δάκτυλος.

Σε νεότερη δήλωσή του, πάντως, ο Κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας», ενώ προσέθεσε ότι έχουν ενημερωθεί ο γενικός εισαγγελέας και ο αρχηγός της Αστυνομίας. Τόσο ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος όσο και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ζήτησαν επίμονα εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και ζήτησε την παραίτηση του Χ. Χαραλάμπους. Είχε προηγηθεί η καταγγελία του εμπλεκόμενου στην υπόθεση πρώην υπουργού Ενέργειας Γ. Λακκοτρύπη στην Αστυνομία της Λευκωσίας. Σε δηλώσεις τους στα κυπριακά ΜΜΕ τόσο ο Γ. Λακκοτρύπης όσο και ο επιχειρηματίας Γ. Χρυσοχός επιβεβαίωσαν τη γνησιότητα του βίντεο, υποστήριξαν όμως ότι πρόκειται για «συρραφή» αποσπασμάτων και «άσχετες μεταξύ τους συζητήσεις» που παρουσιάζονται ως ενιαίο ντοκουμέντο.

Πυρά

Στην Κύπρο ξέσπασε πραγματική πολιτική θύελλα με πολλούς να καταλογίζουν στην κυβέρνηση και στον Ν. Χριστοδουλίδη ευτελισμό της χώρας. Ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδων Φαίδωνος, ζήτησε να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα αυτών που έδωσαν εισφορές στο ταμείο του Προεδρικού και έκανε λόγο για «διασυρμό της χώρας» και για «διεθνή αναξιοπιστία», ιδιαίτερα σε μια περίοδο που, όπως αναφέρει, η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο Φ. Φαίδωνος τόνισε ότι η ζημιά δεν προέρχεται από ξένα κέντρα ή από «υβριδικό πόλεμο», αλλά «από ανθρώπους μέσα και γύρω από το Προεδρικό» και από κυκλώματα εντός της χώρας.

«Τα στοιχεία στις Αρχές»

Την Παρασκευή, ο Ν. Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε, πρώτη φορά, για το επίμαχο βίντεο. «Προκαλώ οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους», δήλωσε και προσέθεσε: «Θα το επαναλάβω και σήμερα, σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς». Την Παρασκευή έγινε επίσης γνωστό ότι η Νομική Υπηρεσία έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις αρμόδιες Αρχές για το βίντεο. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, «η Νομική Υπηρεσία στο παρόν στάδιο δεν έχει οτιδήποτε άλλο προς ανακοίνωση».

Ο «επενδυτής»

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Μεγαλόνησο και από όσα κατέθεσε ο Γ. Λακκοτρύπης, το πρόσωπο που έκανε λήψη του βίντεο εμφανίστηκε στους Κυπρίους ως επενδυτής από την Ολλανδία που ήθελε να προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα, μάλιστα, με όσα κατέθεσε στην Αστυνομία ο Γ. Λακκοτρύπης και αναδημοσιεύονται από τον «Πολίτη», οι επενδυτές προσέγγισαν τον Γ. Λακκοτρύπη πριν από δύο χρόνια (!) και έχτισαν σχέση μαζί του. Υπήρξε σειρά επαφών στο Λονδίνο και στην Ολλανδία, όπου έλεγαν ότι εδρεύει η εταιρεία τους, αν και οι επαγγελματικές επαφές δεν έγιναν σε γραφεία, αλλά σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, ενώ ο Γ. Λακκοτρύπης προχώρησε στη σύναψη συμβολαίου για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες έλαβε και αμοιβή.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Βύρων Βύρωνος, είχε δηλώσει νωρίτερα στο ΚΥΠΕ ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο διερεύνησης, έπειτα από καταγγελία, χωρίς να έχουν μέχρι στιγμής καθοριστεί το αντικείμενο της έρευνας ή πιθανά αδικήματα.

Η έρευνα διεξάγεται από το ΤΑΕ Αρχηγείου, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της σοβαρότητας των ισχυρισμών και των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται.