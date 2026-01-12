Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για τις δύο συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο με στόχο τη «χρυσή τομή» – Τα θέματα που θα μπουν στο τραπέζι

Αντίστροφη μέτρηση για τα αυριανά ραντεβού του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Η Τρίτη και… 13 θεωρείται «D- Day» για την επόμενη ημέρα, τόσο από άποψη κινητοποιήσεων των αγροτών, όσο και για την κυβέρνηση που θέλει να δώσει τέλος σε μία κρίση διαρκείας, που ξεπερνά πλέον τις 40 ημέρες, καθώς γνωρίζει πως η υπόθεση αυτή έχει και πολιτικό κόστος.

Έπειτα από ένα πλήθος διαβουλεύσεων και συσκέψεων υπό τον Πρωθυπουργό μέσα στο Σαββατοκύριακο, στις οποίες συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κ.α. ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτό το αίτημα για δύο συναντήσεις αύριο. Το πιο πιθανόν είναι η πρώτη να γίνει στις 13:00 και η δεύτερη λίγο μετά τις 15:00, αν και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

«Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη», διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη.

Τονίζουν ότι «στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η καθεμία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό».

«Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν», καταλήγουν.

Πάντως και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων προέκρινε να γίνει μία συνάντηση με τους αγρότες και μία δεύτερη με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους ώστε να γίνει λεπτομερέστερη καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων των επιμέρους κλάδων. Περιμένουν τις τελικές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση και αν δεν δεχτούν τους όρους για τη σύνθεση των Επιτροπών, δεν αποκλείεται το ραντεβού να… ναυαγήσει, όπως διαμηνύουν πολλοί εκπρόσωποι μπλόκων.

Στην κυβέρνηση αποδέχτηκαν τις δύο συναντήσεις και λόγω των διαφωνιών των αγροτοσυνδικαλιστών καθώς δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής, ενώ θεωρούν και πιο ορθό να είναι λιγότερα μέλη σε κάθε επιτροπή.

Στόχευση της κυβέρνησης είναι πάντως να βρεθεί η «χρυσή τομή» με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να μπει τέλος στα μπλόκα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί την κρίση που έχει προκύψει καθώς κάτι τέτοιο έχει και πολιτικό κόστος. Θεωρεί δε, ότι η κατάσταση δεν είναι μη αναστρέψιμη δεδομένου ότι αν οι εκλογές διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 υπάρχει ο χρόνος ώστε η ΝΔ να «επανασυνδεθεί» με ένα κομμάτι του αγροτικού κόσμου που ενδεχομένως έχει χάσει λόγω των κινητοποιήσεων. Άλλωστε γνωρίζουν καλά στην κυβέρνηση ότι του χρόνου δεν θα υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς φέτος ήταν η δύσκολη χρονιά μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η ατζέντα των αγροτών ενόψει Μαξίμου

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να πιέσουν για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους και να εξαντλήσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης, όπως λένε χαρακτηριστικά. Προειδοποιούν πως αν δεν βγει «λευκός καπνός» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Το μεσημέρι της Κυριακής ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών από την Κεντρική Μακεδονία. Από τους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας ορίστηκαν πέντε εκπρόσωποι από Σέρρες, Χαλκιδική, Μάλγαρα, Κουλούρα και Ευζώνους.

Οι εκπρόσωποι αναμένεται να θέσουν τις προτεραιότητές τους: Mercosur και εισαγωγές, τα αυξημένα κόστη παραγωγής και η τιμή στο ρεύμα και το πετρέλαιο είναι μερικά από αυτά που θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα.

Ευελπιστούν ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών. Ωστόσο κρατούν μικρό καλάθι, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ακούν «συνεχώς από την κυβέρνηση να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν περισσότερα μέτρα προς τους ίδιους».

Στη Νίκαια προτάθηκε μια επιτροπή με 25 μέλη που θα εκπροσωπεί τα μπλόκα, τις περιοχές της χώρας και τα προϊόντα και μια δεκαμελή που θα εκπροσωπεί τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους. Το πρότεινε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σε συνέχεια της δήλωσης του πρωθυπουργού ότι θα πρέπει να συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των μπλόκων και τους εκπροσώπους συγκεκριμένων παραγωγικών τάξεων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, που ούτως ή άλλως 43 ημέρες τώρα είναι στο δρόμο και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς.

Μετά τη συνάντηση, οι αγρότες αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα για να επανεκτιμήσουν τη στάση τους. Προς το παρόν, οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, τα τρακτέρ βρίσκονται στις εθνικές οδούς χωρίς να διακόπτουν την κυκλοφορία, ενώ κανονικά λειτουργούν και τα τελωνεία σε Εύζωνες, Προμαχώνα και Νίκη.

Να σημειωθεί ότι δεν έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, ενδεχόμενο που μετατίθεται για μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Μαρινάκης: Αναζητούμε τη χρυσή τομή με τους αγρότες

Σε συνέντευξή του στη Realnews, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, τονίζοντας ότι «αναζητούμε τη χρυσή τομή με τους αγρότες».

«Από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε το διάλογο και ποτέ δεν μετακινηθήκαμε από αυτή μας τη θέση. Όμως δεν βάλαμε “νερό στο κρασί μας” σε δύο πράγματα: Το ένα είναι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πέραν των αντοχών και των ορίων της οικονομίας, γιατί οποιοδήποτε μέτρο παραπάνω για τους αγρότες θα έπρεπε να το πληρώσουν οι πολίτες με παραπάνω φόρους -και αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αυξάνει το εισόδημα των πολιτών μέσα από μειώσεις φόρων- και το δεύτερο ότι διάλογος τη στιγμή που οι πολίτες ταλαιπωρούνται δεν μπορούσε να γίνει. Πιο σημαντικό από το γεγονός ότι θα γίνει διάλογος την Τρίτη είναι ότι θα γίνει με αυτές τις δύο προϋποθέσεις».

«Δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα κι αυτό δεν είναι απλώς μια αποστροφή. Είναι γεγονός: γιατί, αφενός έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια σύμφωνα με τις οροφές δαπανών της ΕΕ και αφετέρου γιατί ως κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πρέπει όπως φροντίζουμε για τον αγρότη που θέλει, για παράδειγμα, χαμηλότερο ρεύμα, να φροντίσουμε για τον εστιάτορα, το φούρναρη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που θέλει ακριβώς το ίδιο. Δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους σε μια δημόσια κόντρα. Αναζητούμε τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει στον αγρότη να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως οι υπόλοιποι πολίτες να αισθάνονται ότι “πληρώνουν το μάρμαρο”» πρόσθεσε.