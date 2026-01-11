Μαξίμου: Δύο συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους αγρότες την Τρίτη – Δεκτό το αίτημα των εκπροσώπων των μπλόκων

Δύο συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη. Όπως λένε, πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, «δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα, η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το μεσημέρι του Σαββάτου και που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, οι αγρότες κατέληξαν ότι θέλουν δύο επιτροπές να προσέλθουν στο διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, αποφασίζοντας παράλληλα να μη προχωρήσουν σε συλλαλητήριο την ίδια μέρα, καθώς όπως λένε, είναι μια κίνηση που δεν θα βοηθούσε τον αγώνα τους.

Συγκεκριμένα, αποφάσισαν να προσέλθουν με μια 25μελη επιτροπή για αγροτικά ζητήματα και μια 10μελη για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. To σκεπτικό είναι να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς όπως υποστηρίζουν, «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά».

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάμερες στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ή να γίνει απομαγνητοφώνηση και να κρατηθούν όλα τα πρακτικά.