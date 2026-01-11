Μαξίμου: Δύο συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους αγρότες την Τρίτη – Δεκτό το αίτημα των εκπροσώπων των μπλόκων

Enikos Newsroom

πολιτική

Μαξίμου: Δύο συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους αγρότες την Τρίτη – Δεκτό το αίτημα των εκπροσώπων των μπλόκων

Δύο συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη. Όπως λένε, πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, «δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα, η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.  Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το μεσημέρι του Σαββάτου και που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, οι αγρότες κατέληξαν ότι θέλουν δύο επιτροπές να προσέλθουν στο διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, αποφασίζοντας παράλληλα να μη προχωρήσουν σε συλλαλητήριο την ίδια μέρα, καθώς όπως λένε, είναι μια κίνηση που δεν θα βοηθούσε τον αγώνα τους.

Συγκεκριμένα, αποφάσισαν να προσέλθουν με μια 25μελη επιτροπή για αγροτικά ζητήματα και μια 10μελη για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. To σκεπτικό είναι να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς όπως υποστηρίζουν, «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά».

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάμερες στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ή να γίνει απομαγνητοφώνηση και να κρατηθούν όλα τα πρακτικά.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Πάσχα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Moody’s, DBRS και Scope: Πότε θα γίνουν οι νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:42 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι τοποθετήσεις των νέων «ΑΝΤΙ» και «ΥΠΟ» που αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Μετά την ανανέωση της θητείας των τριών Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Α...
17:07 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Αμερικανό τουρίστα που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε στα social media, βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο ...
16:10 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Η προπαγάνδα γνωστών κύκλων δεν έχει όρια – Σύσσωμη η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ στο ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε τα μέτρα της Mercosur

«Η προπαγάνδα γνωστών κύκλων δεν έχει όρια. Διακινείται από σκοτεινούς κύκλους ότι δήθεν οι ευ...
15:21 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Βελόπουλος: Ο επικίνδυνος πρωθυπουργός οφείλει τώρα να παραιτηθεί για να σωθεί η Ελλάδα

«Ένας πρωθυπουργός σε πανικό ο οποίος στην ίδια ανάρτηση υπερασπίζεται ταυτόχρονα το “δί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι