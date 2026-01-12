Airbnb: Τα λάθη στις δηλώσεις που φέρνουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα – Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε διορθώσεις

Σύνοψη

  • Περιθώριο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων με εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και να διορθώσουν τυχόν λάθη. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των αρχικώς δηλωθέντων εισοδημάτων.
  • Τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές 15% έως 45%, ενώ η ΑΑΔΕ προχωρά σε διασταυρώσεις στοιχείων από διεθνείς πλατφόρμες όπως η Airbnb για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων.
  • Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων (τουλάχιστον 5.000 ευρώ), ενώ για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι διπλάσιο του μισθώματος.
Enikos Newsroom

οικονομία

Airbnb

Περιθώριο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων με εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία στην ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για το έτος 2025.

Έως την ίδια ημερομηνία, θα πρέπει να διορθώσουν τυχόν λάθη, κενά ή παραλείψεις που έχουν γίνει στις προσωρινές δηλώσεις, καθώς κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί αρχικώς, ακόμα και εάν αυτά τα εισοδήματα δεν τα έχουν εισπράξει στο σύνολό τους.

Τα οριστικά στοιχεία που δηλώνονται στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων, είναι αυτά με βάση τα οποία προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων μπορούν χωρίς πρόστιμο και χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) να διορθώσουν λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιήσουν στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) ενώ αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι θα πρέπει να επιμερίσουν το εισόδημα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος κυμαίνονται από 15% έως 45%.

Διασταυρώσεις

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το ERTNews, προχωρά σε ελέγχους για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων με «οδηγό» τα στοιχεία για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που αποστέλλουν οι διεθνείς πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO και στα οποία περιλαμβάνονται όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, όνομα και κατόχου ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, εισόδημα που εισπράχθηκε, προμήθειες, αμοιβές και φόροι, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης, σύνολο των ετησίων διανυκτερεύσεων της κάθε καταχώρησης κ.α.

Τα πρόστιμα

Εκτός του έξτρα φόρου και των προσαυξήσεων– σε περίπτωση  απόκρυψης εισοδήματος αν τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», ή αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.)- επιβάλλονται και πρόστιμα:

  • Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος ενώ για κάθε επόμενη ίδια παράβασης το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.
  • Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

07:14 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

