Οι αθλητικές μεταδόσεις 12/1/2026

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πόλο και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/1/2026):

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Αδελαΐδα

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Ανδρών Χάντμπολ

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Γυναικών 2025 Μπάσκετ

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ακρίτας Χλώρακας Cyprus League

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κάλιαρι Serie A

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ Emirates FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Θέλτα La Liga

22:10ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παρί Σεν Ζερμέν – Παρί FC Κύπελλο Γαλλίας

