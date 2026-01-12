Καιρός: Σε κλοιό ψύχους η χώρα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα – Οι περιοχές που έχουν «ντυθεί» στα λευκά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  • Σε κλοιό ψύχους βρίσκεται η χώρα μας, με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι αισθητή και πολλές περιοχές να έχουν «ντυθεί» στα λευκά. Η Δευτέρα χαρακτηρίζεται ως η πιο κρύα μέρα της μικρής διάρκειας επιδείνωσης, με ισχυρό κύμα ψύχους και χιονοπτώσεις.
  • Χιονοπτώσεις αναμένονται σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των Κυκλάδων. Στα λευκά έχουν ήδη ντυθεί ο νομός Σερρών, τα Καλάβρυτα και η Φλώρινα.
  • Λόγω της κακοκαιρίας, πολλά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε δήμους όπως η Αμφίπολη, η Θάσος και η Φλώρινα. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση, προβλέποντας έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις έως την Τετάρτη το πρωί.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός: Σε κλοιό ψύχους η χώρα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα – Οι περιοχές που έχουν «ντυθεί» στα λευκά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σε κλοιό ψύχους βρίσκεται η χώρα μας, με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι αισθητή σε αρκετές περιοχές, εκ των οποίων μερικές έχουν «ντυθεί» στα λευκά.

Η πιο κρύα μέρα, στην μικρής διάρκειας επιδείνωση που παρουσιάζει ο καιρός χαρακτηρίζεται η Δευτέρα με το ισχυρό κύμα ψύχους και τους ισχυρούς ανέμους, να συνοδεύονται από χιονόπτωση.

Aσθενής χιονόπτωση σημειώνεται αυτή την ώρα στην περιοχή Αγία Μαρίνα της κεντρικής Εύβοιας με τα μηχανήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να βρίσκονται στους δρόμους και να είναι σε ετοιμότητα για τυχόν εκχιονισμό. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε να πέφτει χιόνι στη θέση Ράχη του δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Παράλληλα αναμένεται να χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Σκύρος, ενώ ταυτόχρονα προβλέπονται χιονοπτώσεις σε ημιορεινές περιοχές, ακόμη και στην Πελοπόννησο, στα ημιορεινά της Κρήτης, ίσως και στα ημιορεινά των Κυκλάδων.

Στην Αττική η χιονόπτωση περιορίζεται στην Πάρνηθα, ο υδράργυρος σημειώνει βουτιά που ίσως το πρωί της Τρίτης να φτάσει στο 0 ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.

Στα «λευκά» έχει ντυθεί ο Νομός Σερρών με την επέλαση του χιονιά να ξεκινά, νωρίς το πρωί από τον Λαϊλιά και να επεκτείνεται σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Στη Σαμαρίνα Γρεβενών έπεσαν τα πρώτα χιόνια.

«Λευκό» τοπίο στα Καλάβρυτα

Τα λευκά της ‘φόρεσε” η περιοχή των Καλαβρύτων, καθώς η χιονόπτωση έκανε έντονα αισθητή την παρουσία της τόσο μέσα στην πόλη όσο και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. Οι δρόμοι, οι στέγες και τα τοπία καλύφθηκαν από χιόνι, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, σύμφωνα με το apohxos.gr.

 Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη, οι ποσότητες χιονιού που θα πέσουν δεν θα είναι μεγάλες, ενώ το φαινόμενο γενικά θα έχει μικρή διάρκεια.

Δείτε εικόνες από την Θεσσαλονίκη

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν χθες την εμφάνισή τους εδώ και λίγη ώρα σε Ασβεστοχώρι, Χορτιάτη, Ρετζίκι, Ωραιόκαστρο, Λαγκαδά και Άσσηρο. Ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται και στην περιοχή του Πανοράματος.

Χαλκιδική

Το πυκνό χιόνι ξεκίνησε να πέφτει νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και άρχισε να σκεπάζει τους δρόμους, στέγες των σπιτιών στην Αρναία, τα κλαδιά των δέντρων και να ντύνει στα λευκά τα αυτοκίνητα όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media συνθέτοντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό.

Χιονισμένα τοπία σε Φλώρινα, Ορεινή Ναυπακτία, Αιτωλοακαρνανία και Τρίκαλα

Το πρώτο χιόνι του 2026 έπεσε χθες σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας μας, «ντύνοντας» στα λευκά αρκετά μέρη. Στην πόλη της Φλώρινας κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να αντικρύσουν μια παραμυθένια εικόνα.

Δείτε βίντεο της ΕΡΤ:

Εικόνες από Υψηλό Σταυρό στην Αράχωβα Ναυπακτίας:

Δείτε εικόνες στον δρόμο προς Άνω Χώρα:

  • Στα λευκά «ντύθηκε» και το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας

  • Αλπικό τοπίο και στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων

Κλειστά σχολεία

Στους δήμους Αμφίπολης, Θάσου, στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού του δήμου Παγγαίου, στους δήμους Άνδρου, Νευροκοπίου, στους οικισμούς Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρούς του δήμου Σουφλίου, στη Δημοτική Ενότητα Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά του δήμου Λαγκαδά και στο Αχλαδοχώρι του δήμου Σιντικής, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Στο δήμο Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, τα σχολεία ναι μεν θα παραμείνουν κλειστά, όμως οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Στο Δήμο Δομοκού το Γυμνάσιο και το Λύκειο θα παραμείνουν κλειστά ενώ τέλος, στη Μαυροθάλασσα του δήμου Βιλσατίας δε θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Από το μεσημέρι της Κυριακής ισχύει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το πρωί της Τετάρτης θα επικρατεί έντονο κύμα ψύχους, ισχυροί βόρειοι άνεμοι και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας.

Πορτοκαλί προειδοποίηση

  • Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας, με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους, ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά, αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.
  • Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).
  • Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.
  • Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).
  • Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές, εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης, όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

