Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους είναι δύο έλκηθρα με σκύλους» – Επιμένει στην «απόκτηση» της χώρας από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει πίσω στην επιθυμία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο», λόγω της στρατηγικής σημασίας του αρκτικού εδάφους, ενώ η Δανία και η τοπική ηγεσία αντιδρούν έντονα στις δηλώσεις του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή το βράδυ κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους στο Air Force One ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία -όχι να τη «μισθώσουν βραχυπρόθεσμα»– υποστηρίζοντας ότι το αρκτικό έδαφος δεν διαθέτει επαρκείς άμυνες.

«Χρειαζόμαστε έναν τίτλο ιδιοκτησίας», είπε.

Προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία ή η Κίνα θα επέμβουν αν η Ουάσινγκτον δεν αναλάβει δράση, κάτι που χαρακτήρισε κρίσιμο για την ασφάλεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αναφέρει το Fox News.

«Η Γροιλανδία πρέπει να κάνει τη συμφωνία, επειδή η Γροιλανδία δεν θέλει να δει τη Ρωσία ή την Κίνα να την καταλαμβάνουν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Βασικά, η άμυνά τους είναι δύο έλκηθρα με σκύλους. Το ξέρετε αυτό; Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δύο έλκηθρα με σκύλους. Εν τω μεταξύ, έχετε ρωσικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια και κινεζικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια παντού», πρόσθεσε.

⚡️Trump on Denmark and Greenland: Their defense is two dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? Two dog sleds. pic.twitter.com/dZcOQ0J5Z4 — The Global Monitor (@theglobal4u) January 12, 2026



«Δεν πρόκειται να το αφήσουμε να συμβεί, διαφορετικά θα επηρεαστεί το ΝΑΤΟ. Αλλά, ξέρετε, εκείνοι μας χρειάζονται περισσότερο από ό,τι εμείς αυτούς».

Θα γίνει «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

Την Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε ότι οι χώρες πρέπει να έχουν πλήρη κυριότητα και να υπερασπίζονται την κυριότητά τους, όχι μισθώσεις. «Και θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία», τόνισε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων του BBC.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η υπεράσπιση της Γροιλανδίας μπορεί να γίνει «με τον εύκολο τρόπο» ή «με τον δύσκολο τρόπο».

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόσφατα είχε εξετάσει την αγορά του ημιαυτόνομου εδάφους από τη Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη δυνατότητα προσάρτησής της δια της βίας.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τον πιο αραιοκατοικημένο τόπο, η θέση της Γροιλανδίας ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική την καθιστά ιδανική για εγκατάσταση συστημάτων πρώιμης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων και για την παρακολούθηση πλοίων στην περιοχή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας χωρίς στοιχεία ότι «είναι καλυμμένη με ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού».

Οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη μόνιμα πάνω από 100 άτομα στρατιωτικό προσωπικό στη βάση Πιτούφικ, στη βορειοδυτική άκρη της Γροιλανδίας, μια εγκατάσταση που λειτουργεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες με τη Δανία, όπως αναφέρει το BBC, οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να φέρουν όσες δυνάμεις θέλουν στη Γροιλανδία.

Ωστόσο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι μια συμφωνία μίσθωσης δεν είναι επαρκής. «Οι χώρες δεν μπορούν να κάνουν συμφωνίες εννέα ή ακόμη και εκατό ετών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρέπει να έχουν πλήρη κυριότητα.

«Αγαπώ τον λαό της Κίνας. Αγαπώ τον λαό της Ρωσίας», είπε. «Αλλά δεν θέλω να είναι γείτονές μας στη Γροιλανδία, δεν πρόκειται να γίνει. Και, παρεμπιπτόντως, το ΝΑΤΟ πρέπει να το καταλάβει».

«Θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί»

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν νέες αντιδράσεις από την ηγεσία της Γροιλανδίας, η οποία απέρριψε τις προτάσεις του Τραμπ και μελών της κυβέρνησής του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του νησιού.

Πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επαναλάβει τη θέση του Αμερικανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική θέση της Γροιλανδίας καθιστά την αμερικανική κατοχή επιτακτική για την εθνική ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, και τέσσερις ηγέτες κομμάτων δήλωσαν την Παρασκευή το βράδυ ότι το νησί δεν ενδιαφέρεται να γίνει μέρος των ΗΠΑ ή της Δανίας, σύμφωνα με το Associated Press.

«Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να γίνουμε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», ανέφεραν οι ηγέτες, προσθέτοντας ότι «το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασίζεται από τον λαό της Γροιλανδίας».

Η δήλωση επέκρινε επίσης τη ρητορική της Ουάσινγκτον έναντι του νησιού.

«Ως ηγέτες γροιλανδικών κομμάτων, θα θέλαμε να τονίσουμε και πάλι την επιθυμία μας να τερματιστεί η περιφρόνηση των ΗΠΑ προς τη χώρα μας», τονίζουν.

Η στάση της Δανίας

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι τα σχόλια Τραμπ περί προσάρτησης θα μπορούσαν να απειλήσουν το ίδιο το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ θα τερμάτιζε ουσιαστικά τη συμμαχία και το πλαίσιο ασφάλειας που υπάρχει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα σταματούν», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στον δανικό τηλεοπτικό σταθμό TV2.

Την ίδια θέση τόνισε ο Νίλσεν την ίδια ημέρα, γράφοντας σε ανάρτηση στο Facebook ότι η Γροιλανδία «δεν είναι αντικείμενο ρητορικής υπερδυνάμεων».

Τα έλκηθρα της Γροιλανδίας

Η Γροιλανδία δεν διαθέτει ανεξάρτητο στρατό ή δυνάμεις ασφαλείας. Οι αμυντικές δυνάμεις ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Βασίλειο της Δανίας, καθώς η Γροιλανδία είναι αυτόνομη επικράτεια εντός δανικού εδάφους.

Η Δανία διαχειρίζεται την ασφάλεια της Γροιλανδίας μέσω της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης (Arctic Sentry), με έδρα στο Νουούκ, η οποία συντονίζει τις επιχειρήσεις, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Η Sirius Dog Sled Patrol αποτελεί ειδική μονάδα της Δανικής Διοίκησης Ειδικών Δυνάμεων, που περιπολεί κυρίως στα αφιλόξενα σύνορα της Γροιλανδίας και διεξάγει αναγνωρίσεις μεγάλης εμβέλειας με έλκηθρα σκύλων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Grey Dynamics, μια εταιρεία πληροφοριών και αναλύσεων με έδρα το Λονδίνο, η περιπολία της Sirius Patrol εδραιώθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με σκοπό την παρακολούθηση και την επίθεση σε γερμανικές μετεωρολογικές βάσεις. Ωστόσο, μετά τον πόλεμο, η δύναμη παρέμεινε ενεργή στην περιοχή.

Η μονάδα διεξάγει αποστολές αναγνώρισης μεγάλου βεληνεκούς στη Βόρεια και Ανατολική Γροιλανδία, περιπολώντας τις περιοχές κυριαρχίας της Δανίας.

Οι περιπολίες οργανώνονται σε έξι ομάδες, η καθεμία με δύο αξιωματικούς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την επιτήρηση των 8.900 μιλίων ακτογραμμής της Βόρειας Γροιλανδίας.

Τα μέλη της Sirius Dog Sled Patrol αντιμετωπίζουν εξαιρετικά απαιτητικές επιχειρησιακές συνθήκες: οι ομάδες μπορούν να παραμείνουν σε αποστολές περιπολίας για έως και πέντε μήνες σε απόλυτη απομόνωση, σε θερμοκρασίες κάτω των -40°C και υπό συνθήκες παρατεταμένου σκότους.