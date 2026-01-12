Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη

  • Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, κάνοντας λόγο για κακόβουλη επίθεση.
  • Την απόφασή του γνωστοποίησε με ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας ότι οι αναφορές του παρουσιάστηκαν αποσπασματικά και ότι χθες έδωσε και σχετική κατάθεση.
  • Ο ίδιος δήλωσε ότι αποχωρεί με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν, τονίζοντας ότι «η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα».
Enikos Newsroom

διεθνή

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη

Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ανακοίνωσε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, κάνοντας λόγο για κακόβουλη επίθεση.

Την απόφαση του γνωστοποίησε με ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας ότι πάντοτε υπηρετούσε την αλήθεια. Ο κύριος Χαραλάμπους, σημειώνει ότι οι αναφορές του παρουσιάστηκαν αποσπασματικά και είπε ότι χθες έδωσε και σχετική κατάθεση.

«Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας. Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς. Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου» έγραψε.

«Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα» καταλήγει η ανακοίνωση του.

