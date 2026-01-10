Κύπρος: «Είχαμε ενημερωθεί από τις Βρυξέλλες εδώ και 3 – 4 μήνες για πιθανές υβριδικές απειλές» – Η αποκάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου

  • Μαίνεται ο σάλος στην Κύπρο για βίντεο που συνδέει τον Νίκο Χριστοδουλίδη με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, με ειδικούς να εντοπίζουν χαρακτηριστικά ρωσικών εκστρατειών παραπληροφόρησης.
  • Η Λευκωσία έχει ενημερωθεί εδώ και 3 – 4 μήνες από τις Βρυξέλλες για πιθανές υβριδικές απειλές, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
  • Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο Πρόεδρος δέχεται επίθεση στην εντιμότητά του, καλώντας όποιους διαθέτουν στοιχεία να τα καταθέσουν αρμοδίως προς διερεύνηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαίνεται ο σάλος στην Κύπρο για το βίντεο το οποίο συνδέει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, με τους ειδικούς πάντως να εντοπίζουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ρωσικές οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης, αντίστοιχες με αυτές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε κράτη-μέλη της ΕΕ

Η Λευκωσία έχει ενημερωθεί εδώ και 3 – 4 μήνες από τις Βρυξέλλες για πιθανές υβριδικές απειλές, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Πρόσθεσε ότι το βίντεο το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, αποτελεί συνδυασμό πραγματικών πλάνων με επεξεργασμένο ήχο και εικόνα. Είπε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για κακόβουλη και κακόπιστη επεξεργασία, με έντονα χαρακτηριστικά οργανωμένης προπαγάνδας.

Αναφερόμενος στα άτομα τα οποία παρουσιάζονται στο βίντεο, ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι εκπροσωπεί μόνο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οδηγίες του οποίου ήταν σαφείς: «Εάν διαπιστωθεί διάπραξη οποιασδήποτε επιλήψιμης ενέργειας από τον Διευθυντή του Γραφείου του, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους θα πάψει να είναι δίπλα στον Πρόεδρο».

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχεται επίθεση στο πολυτιμότερο χαρακτηριστικό που διαθέτει, την εντιμότητά του, καλώντας όποιους διαθέτουν στοιχεία εναντίον του να τα καταθέσουν αρμοδίως προς διερεύνηση.

Παράλληλα, συνέστησε προσοχή, τονίζοντας ότι πρέπει να τύχει διαχείρισης η σκιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Αντωνίου χαρακτήρισε ατυχές να σπεύδουν ορισμένοι να υιοθετούν το περιεχόμενο ενός βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου τελεί υπό διερεύνηση.

 

 

19:47 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

