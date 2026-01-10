Έμαθε ότι κέρδισε 85.000 ευρώ στο λαχείο, όμως η μεγάλη έκπληξη ήρθε μετά – «Έγινε λάθος και έλειπαν κάποια… μηδενικά»

Ένας άνδρας από το Άινταχο των ΗΠΑ -και έμπειρος παίκτης τυχερών παιχνιδιών- ενθουσιάστηκε όταν έμαθε ότι κέρδισε ένα σημαντικό ποσό. Στη συνέχεια, όμως, τον περίμενε μια ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη.

Ο Sean Klingler από το Rigby βρισκόταν πρόσφατα σε ένα βενζινάδικο της περιοχής του, όπου συνηθίζει να πίνει τον καφέ του, όταν αποφάσισε να ελέγξει μερικά λαχεία που είχε φυλαγμένα στο φορτηγό του, σύμφωνα με την ανακοίνωση και το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η  Λοταρία του Άινταχο. Γρήγορα ανακάλυψε ότι κρατούσε στα χέρια του ένα κερδοφόρο δελτίο.

«Είχα οκτώ λαχεία για τη λοταρία των $1.000.000 του Άινταχο και όταν η υπάλληλος τα έλεγξε, μου είπε ότι κέρδισα 100.000 δολάρια (σ.σ. 85950 ευρώ», θυμάται ο Klingler. «Δεν την πίστεψα. Σκέφτηκα ότι ίσως ήταν 100 δολάρια», ανέφερε για την αρχική του αντίδραση.

Στη συνέχεια, όμως, τα νέα έγιναν ακόμα πιο ευχάριστα, όταν η υπάλληλος συνειδητοποίησε ότι έλειπαν μερικά μηδενικά. «Μου είπε: “Όχι, έκανα λάθος — κέρδισες 1.000.000 δολάρια!”», διηγήθηκε ο Klingler στη Λοταρία, εξηγώντας ότι μετά την εξέλιξη αυτή στο κατάστημα έγινε χαμός.

Αφού υπέγραψε το τυχερό του δελτίο, ο Klingler κάλεσε τη σύζυγο και την κόρη του για να τους ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα. Όπως είπε, αναγκάστηκε να βάλει την κλήση σε ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν τον πίστευαν και χρειαζόταν όλους όσοι βρίσκονταν στο κατάστημα για να επιβεβαιώσουν τη νίκη του.

«Ναι, καλέσαμε και την υπόλοιπη οικογένεια. Κανείς δεν σε πιστεύει με την πρώτη. Πάντα νομίζουν ότι τους κοροϊδεύεις. Αυτό εδώ θα βοηθήσει», πρόσθεσε στο βίντεο, δείχνοντας την επιταγή με τα κέρδη του. Ο Klingler, η σύζυγος και η κόρη του οδήγησαν μέχρι τα γραφεία της Λοταρίας στο Μπόιζ την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, για να εισπράξουν το έπαθλο.

Ο τυχερός νικητής δήλωσε στη Λοταρία ότι σκοπεύει να ακολουθήσει μια «υπεύθυνη προσέγγιση» με τα κέρδη του. Θα ξεπληρώσει μερικά χρέη, θα αγοράσει στη γυναίκα του ένα καινούργιο αυτοκίνητο και στη συνέχεια θα αποταμιεύσει τα υπόλοιπα για τη συνταξιοδότησή του.

«Παίζω τυχερά παιχνίδια εδώ και πολύ καιρό», μοιράστηκε ο Klingler. «Ονειρεύεσαι να κερδίσεις, και όταν τελικά γίνεται πραγματικότητα, είναι περίεργο συναίσθημα».


«Παίζω λοταρία εδώ και πολύ καιρό», μοιράστηκε ο Klingler. «Ονειρεύεσαι να κερδίσεις, και όταν τελικά γίνεται πραγματικότητα, είναι περίεργο συναίσθημα».

Άλλα έπαθλα από το φετινό παιχνίδι Raffle παραμένουν αζήτητα, συμπεριλαμβανομένου ενός δεύτερου δελτίου αξίας $1.000.000 που πουλήθηκε στην κομητεία Kootenai και ενός δελτίου $100.000 στην κομητεία Payette. Ένας άλλος άνδρας, ο Kurt Blaisdell από το Pocatello, κέρδισε $50.000 και δήλωσε στη Λοταρία του Άινταχο ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αγοράσει στην αρραβωνιαστικιά του ένα δαχτυλίδι αρραβώνων.

 

