ΜέΡΑ25: Νόμιμη η υποκρισία, «παράνομη» η δημόσια θέση – Εισαγγελική παραγγελία και για τον Δ. Παπαθανασίου

«Η εισαγγελική παραγγελία για το μέλος του ΜέΡΑ25 Τρικάλων, Δ. Παπαθανασίου, για τις αναφορές του στο ζήτημα των ναρκωτικών στην πόλη, δημιουργεί απορίες», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25.

Το συγκεκριμένο περιστατικό το συσχετίζει με τα όσα προηγήθηκαν μετά τη σχετική δήλωση του κ. Βαρουφάκη, για τα ναρκωτικά. «Και όμως! Δεν υπήρξε μοναδική η εισαγγελική διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, αυτή που διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών εναντίον του Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, για την πρόσφατη τοποθέτησή του για το μείζον θέμα της εμπορίας των ναρκωτικών», αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

Και όμως! Δεν υπήρξε μοναδική η εισαγγελική διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, αυτή που διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών εναντίον του Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, για την πρόσφατη τοποθέτησή του για το μείζον θέμα της εμπορίας των ναρκωτικών. Την ίδια στιγμή, στα Τρίκαλα με βάση αντίστοιχη εισαγγελική παραγγελία ο δικηγόρος και μέλος της Κ.Ε. του ΜέΡΑ25 Δημήτρης Παπαθανασίου, κλήθηκε να παρουσιαστεί την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 9/1, στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων για να καταθέσει εξηγήσεις, μόλις 24 ώρες μετά τη δημόσια ανάρτησή του σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στην οποία προασπίζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη, διατύπωσε μεταξύ άλλων, την άποψη «ότι η κοκαΐνη κάνει θραύση και στα Τρίκαλα».

Της εισαγγελικής παραγγελίας είναι χαρακτηριστικό ότι είχε προηγηθεί κείμενο fake προσώπου σε υπαρκτή ιστοσελίδα, με το οποίο εγκαλούταν ο Δημήτρης Παπαθανασίου «να ζητήσει συγνώμη ή αλλιώς να τον καλέσει ο Εισαγγελέας».

Παρά το γεγονός ότι ο σ. Δημήτρης Παπαθανασίου προσήλθε πράγματι άμεσα να καταθέσει, ενισχύοντας με την κατάθεσή του αυτή τα όσα δημόσια ισχυρίσθηκε σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα και τις ανακοινώσεις της αστυνομίας στα Τρίκαλα, προκαλούν αλγεινή εντύπωση οι ποινικές προεκτάσεις που δόθηκαν από την πλευρά της εισαγγελικής αρχής στη διατύπωση γνώμης από έναν ενεργό και δραστηριοποιημένο πολίτη, που ήταν επίσης δύο φορές υποψήφιος Δήμαρχος και έχει διατελέσει εννέα χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Στην κατάθεσή του εισέφερε με δεκάδες δημοσιεύματα τοπικών μέσων που αφορούσαν αποκλειστικά συλλήψεις εμπόρων και χρηστών κοκαΐνης στα Τρίκαλα το τελευταίο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας ότι πράγματι το εμπόριο και η διακίνηση σκληρών ναρκωτικών ουσιών, δυστυχώς διογκώνεται την τελευταία πενταετία στα Τρίκαλα.

Είναι προφανές για πολλοστή φορά, ότι το σχέδιο της κυβέρνησης είναι ο εκφοβισμός απέναντι σε όποιον τολμά να εκφράζεται ελεύθερα και δημοκρατικά, για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, χτυπώντας τον πυρήνα του τριπτύχου «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» και αποκαλύπτοντας την υποκρισία των κυβερνώντων και των φίλων της. Η παραγγελία της εισαγγελίας στην αστυνομία για τον Δημήτρη Παπαθανασίου, δεν μπορεί να ιδωθεί ξέχωρα από την αντίστοιχη κίνηση της έναρξης ποινικής δίωξης εναντίον του Γιάνη Βαρουφάκη. Δεν μας τρομάζουν.

Ως ΜέΡΑ25 θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε ιδέες, αξίες και θέσεις κόντρα στην επιχείρηση της ΝΔ για φτωχοποίηση, οπισθοδρόμηση και περιορισμό των δικαιωμάτων της ελληνικής κοινωνίας.